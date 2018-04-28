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11:24 (мск), источник: VLADNEWS

Жителей и гостей Владивостока приглашают на «Победный заплыв»

Сбор пловцов пройдет в районе фонтана на Спортивной набережной.

Во вторник, 8 мая, во Владивостоке в акватории Амурского залива состоится массовый заплыв на 100 и 500 метров в холодной воде, посвященный 73-й годовщине Победы. Организаторы мероприятия администрация Владивостока, федерация подводного спорта Приморского края и руководство стадиона «Динамо». Безопасность участников на акватории обеспечат сотрудники МЧС России по Приморскому краю, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Сбор пловцов пройдет в районе фонтана на Спортивной набережной.

К участию в заплыве приглашаются все желающие, имеющие необходимую подготовку и снаряжение. Все участники могут использовать специальное снаряжение: ласты, маску, дыхательную трубку, гидрокостюм, очки, перчатки, лопатки для плавания и прочее. Организатор обеспечивает участников индивидуальными сигнальными буйками с поясным креплением. Переодевание участников в купальные костюмы, а также принятие душа после заплыва и повторное переодевание будет организовано в раздевалках стадиона «Динамо» (вход в южную трибуну напротив фонтана), хранение личных вещей в специальной палатке.

Во время заплыва, а также на берегу участники будут использовать атрибутику Великой Победы, Российскую символику и флаги своих организаций. Все участники награждаются памятной медалью участника «Победного заплыва».

Программа мероприятия:

12:00−12:30 — регистрация участников;.

12:30−12:45 — торжественное открытие мероприятия;.

13:00 — старт массового заплыва;.

13:30 — окончание массового заплыва;.

14:00 — награждение, торжественное закрытие мероприятия.

Напомним, «Победный заплыв» ежегодно проходит во Владивостоке с 2015 года с целью патриотического воспитания молодежи. Большинство участников пловцы, спортсмены, военнослужащие и закаленные горожане, которые регулярно купаются в море. Многие из них даже переплывали Амурский залив, а некоторые только готовятся выйти на большое испытание 30 июня, когда состоится традиционный марафонский заплыв «Амурский залив-2018».

Предварительные заявки на участие в «Победном заплыве» принимают до 7 мая в оргкомитете соревнований по электронной почте fpspk@mail.ru. Именные заявки можно будет подать 8 мая с 12:00до 12:30 (палатка оргкомитета напротив южной трибуны стадиона «Динамо», ул. Адмирала Фокина, 1в). Положение прилагается.

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