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11:37 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Акушерка из Казани признана лучшей в Татарстане

Наталья Новикова из РКБ одержала победу в республиканском конкурсе специалистов.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 28 апреля). В Казани живет лучшая акушерка Татарстана. Вчера, 27 апреля, в Казанском медицинском колледже прошла церемония награждения победителей республиканского этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием 2018». Сотрудница Республиканской клинической больницы (РКБ) Наталья Новикова заняла первое место в номинации «Лучший акушер».

Женщина работает акушеркой в акушерском физиологическом отделении перинатального центра РКБ. Теперь ей, как и победителям в семи других номинациях конкурса, предстоит отстаивать честь Татарстана на федеральном уровне.

Награду получила еще одна сотрудница РКБ. За участие в конкурсе дипломом в номинации «Лучшая медицинская сестра» была отмечена медицинская сестра отделения реанимации и интенсивной терапии № 1 РКБ Рузина Хусаинова, сообщает пресс-служба больницы.

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