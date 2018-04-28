Акушерка из Казани признана лучшей в Татарстане

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 28 апреля). В Казани живет лучшая акушерка Татарстана. Вчера, 27 апреля, в Казанском медицинском колледже прошла церемония награждения победителей республиканского этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием 2018». Сотрудница Республиканской клинической больницы (РКБ) Наталья Новикова заняла первое место в номинации «Лучший акушер».

Женщина работает акушеркой в акушерском физиологическом отделении перинатального центра РКБ. Теперь ей, как и победителям в семи других номинациях конкурса, предстоит отстаивать честь Татарстана на федеральном уровне.