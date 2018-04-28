Акушерка из Казани признана лучшей в Татарстане
Наталья Новикова из РКБ одержала победу в республиканском конкурсе специалистов.
Наталья Новикова из РКБ одержала победу в республиканском конкурсе специалистов.
(Город Казань KZN.RU, 28 апреля). В Казани живет лучшая акушерка Татарстана. Вчера, 27 апреля, в Казанском медицинском колледже прошла церемония награждения победителей республиканского этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием 2018». Сотрудница Республиканской клинической больницы (РКБ) Наталья Новикова заняла первое место в номинации «Лучший акушер».
Женщина работает акушеркой в акушерском физиологическом отделении перинатального центра РКБ. Теперь ей, как и победителям в семи других номинациях конкурса, предстоит отстаивать честь Татарстана на федеральном уровне.
Награду получила еще одна сотрудница РКБ. За участие в конкурсе дипломом в номинации «Лучшая медицинская сестра» была отмечена медицинская сестра отделения реанимации и интенсивной терапии № 1 РКБ Рузина Хусаинова, сообщает