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11:37 (мск), источник: РИА Крым

В Ялте установят 12 «умных» остановок

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. В Ялте установят 12 «умных» остановок общественного транспорта. Об этом со ссылкой на департамент по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации Ялты сообщает пресс-служба городской администрации.

Источник: РИА "Новости"

В настоящее время ведется демонтаж старых троллейбусных остановок, расположенных в районе троллейбусного вокзала. На их месте поэтапно установят новые, «умные», остановочные павильоны.

В администрации напомнили, что первую «умную» остановку в Ялте оборудовали около двух лет назад возле кинотеатра «Спартак». Все «умные» остановки оборудованы камерами видеонаблюдения, разъемами для подзарядки техники, бесплатным Wi-Fi и навигацией.

«Проект реализуется за счет инвестора», — уточнили в пресс-службе.

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