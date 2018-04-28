В Ялте установят 12 «умных» остановок
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. В Ялте установят 12 «умных» остановок общественного транспорта. Об этом со ссылкой на департамент по вопросам
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. В Ялте установят 12 «умных» остановок общественного транспорта. Об этом со ссылкой на департамент по вопросам
В настоящее время ведется демонтаж старых троллейбусных остановок, расположенных в районе троллейбусного вокзала. На их месте поэтапно установят новые, «умные», остановочные павильоны.
В администрации напомнили, что первую «умную» остановку в Ялте оборудовали около двух лет назад возле кинотеатра «Спартак». Все «умные» остановки оборудованы камерами видеонаблюдения, разъемами для подзарядки техники, бесплатным
«Проект реализуется за счет инвестора», — уточнили в