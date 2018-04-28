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11:22 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярские энергетики вышли на уборку

Сотрудники СГК традиционно проводят уборку в конце апреля не только в зоне предприятия, но и на близлежащей территории.

Сегодня специалисты тепловой инспекции, районов тепловых сетей и управления красноярского теплотранспортного подразделения Сибирской генерирующей компании вышли на большую уборку территории. С 9:30 коллектив, вооружившись метлами и граблями, приступил к уборке мусора возле своих производственных зданий.

Сотрудники компании традиционно проводят уборку в конце апреля не только в зоне предприятия, но и на близлежащей территории. Помимо уборки листвы и мусора, работники покрасили бордюры и заборчики, подмели пешеходные дорожки, а также помыли ели, которые более полувека растут около административного здания компании. За несколько часов специалисты тепловой инспекции собрали и отправили на свалку несколько десятков мешков.

«Мы не делим территорию на нашу и не нашу. Все мы жители города Красноярска. Около наших помещений находятся жилые дома. Вдоль пешеходных дорожек скопилось много сухой листвы, опавших веток и бытового мусора. У нас работает более 900 человек, и практически все они сегодня вышли на уборку рядом со своими зданиями. Более того, позже в этом году мы планируем добавить территории зелени и высадить кустарники около жилого дома по улице Юности, 2», — рассказал директор Сергей Иванов.

Возле насосных станций и тепловых пунктов теплотранспортной компании порядок поддерживается постоянно. Принято решение в теплое время года не только подметать территорию, но и с помощью поливомоечных машин смывать пыль.

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