Красноярские энергетики вышли на уборку

Сегодня специалисты тепловой инспекции, районов тепловых сетей и управления красноярского теплотранспортного подразделения Сибирской генерирующей компании вышли на большую уборку территории. С 9:30 коллектив, вооружившись метлами и граблями, приступил к уборке мусора возле своих производственных зданий.

Сотрудники компании традиционно проводят уборку в конце апреля не только в зоне предприятия, но и на близлежащей территории. Помимо уборки листвы и мусора, работники покрасили бордюры и заборчики, подмели пешеходные дорожки, а также помыли ели, которые более полувека растут около административного здания компании. За несколько часов специалисты тепловой инспекции собрали и отправили на свалку несколько десятков мешков.

«Мы не делим территорию на нашу и не нашу. Все мы жители города Красноярска. Около наших помещений находятся жилые дома. Вдоль пешеходных дорожек скопилось много сухой листвы, опавших веток и бытового мусора. У нас работает более 900 человек, и практически все они сегодня вышли на уборку рядом со своими зданиями. Более того, позже в этом году мы планируем добавить территории зелени и высадить кустарники около жилого дома по улице Юности, 2», — рассказал директор Сергей Иванов.