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11:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Прокуратура потребовала закрыть торговый центр, кинотеатр и рынок в Новосибирске

Региональная прокуратура нашла почти две тысячи нарушения правил безопасности при проверках торговых центров.

Прокуратура направила в суды с требованием приостановить работу пяти организаций. Среди них ТЦ «Занзибар», рынок «Левобережный», кинотеатр «Рассвет» в Новосибирске.

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В Бердске до устранения нарушений не будет действовать магазин «Уют». Оказалось, что на четырех объектах системы пожаротушения не действуют, еще на семи их нет вовсе. Всего же, проверив 161 объект с массовым скоплением людей, сотрудники прокуратуры и специалисты МЧС нашли 1710 нарушений.

— Наиболее распространенными нарушениями явились захламление эвакуационных путей, технических и иных помещений, отсутствие возможности свободного открывания эвакуационного выхода без ключа, изменение объемно-планировочных решений без проекта, нарушение установленного нормативами расстояния между размещенного товара и светильниками, расположенными в помещениях, — сообщили в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Помимо этого в ходе проверок, претензии у прокуратуры появились и к семи частным охранным предприятиям. У сотрудников этих организации не оказалось соответствующих лицензий и личных карточек. Также специалисты проверяют соблюдения градостроительного законодательства и правил торговли.

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