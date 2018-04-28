Прокуратура потребовала закрыть торговый центр, кинотеатр и рынок в Новосибирске
Региональная прокуратура нашла почти две тысячи нарушения правил безопасности при проверках торговых центров.
Региональная прокуратура нашла почти две тысячи нарушения правил безопасности при проверках торговых центров.
Прокуратура направила в суды с требованием приостановить работу пяти организаций. Среди них ТЦ «Занзибар», рынок «Левобережный», кинотеатр «Рассвет» в Новосибирске.
В Бердске до устранения нарушений не будет действовать магазин «Уют». Оказалось, что на четырех объектах системы пожаротушения не действуют, еще на семи их нет вовсе. Всего же, проверив 161 объект с массовым скоплением людей, сотрудники прокуратуры и специалисты МЧС нашли 1710 нарушений.
— Наиболее распространенными нарушениями явились захламление эвакуационных путей, технических и иных помещений, отсутствие возможности свободного открывания эвакуационного выхода без ключа, изменение
Помимо этого в ходе проверок, претензии у прокуратуры появились и к семи частным охранным предприятиям. У сотрудников этих организации не оказалось соответствующих лицензий и личных карточек. Также специалисты проверяют соблюдения градостроительного законодательства и правил торговли.