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11:33 (мск), источник: Новая Кубань

В Краснодаре запретили поворот с ул. Аэродромной на ул. Бабушкина

Изменения организации дорожного движения вступают в силу завтра.

Краснодар. 28 апреля — Новая Кубань. Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов считает, что данная мера приведет к повышению средней скорости потока автомобилей и снижению нагрузки на перекрёсток в пиковые часы.

С 29 апреля в рамках изменения организации дорожного движения вступит в силу запрет на совершение левого поворота с ул. Аэродромной на ул. им. Бабушкина в сторону ул. им. Тургенева.

Проехать на ул. им. Бабушкина возможно со стороны ул. им. Рылеева. Новая схема организации дорожного движения призвана повысить уровень безопасности дорожного движения и упростить автомобилистам пересечение данных улиц.

— После того, как будет реализована новая схема движения, исчезнет возможность для массового нарушения правил дорожного движения, избыточного неоправданного перестроения автомобилей на перекрёстке ул. Аэродромной и им. Бабушкина. — Добавил Архипов.

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