Жители барака в центре Хабаровска остались без туалета

Жителям деревянного дома в центре Хабаровска скоро станет негде справлять нужду. В старом бараке нет удобств — уборная находится во дворе, однако выяснилось, что это частная собственность. Туалет продали вместе с земельным участком, сообщает портал «Губерния».

Проблема возникла у жильцов дома № 109 на улице Запарина. Здесь прописано 12 семей. Четыре года назад соседний участок отошел частнику вместе с туалетом и кучей, куда местные жители обычно выливали нечистоты.

По словам жильцов, сейчас хозяин земли запрещает использовать его территорию как отхожее место и собирается обнести ее забором. Пока ограды нет, жители дома этот запрет нарушают. Они обратились в управляющую компанию с просьбой поставить новую уборную, но коммунальщики говорят, что разместить ее негде. У старого барака нет придомовой территории, вся земля вокруг него продана.