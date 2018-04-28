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12:20 (мск), источник: Губерния онлайн

Жители барака в центре Хабаровска остались без туалета

Удобства во дворе перешли в частные руки.

Жителям деревянного дома в центре Хабаровска скоро станет негде справлять нужду. В старом бараке нет удобств — уборная находится во дворе, однако выяснилось, что это частная собственность. Туалет продали вместе с земельным участком, сообщает портал «Губерния».

Проблема возникла у жильцов дома № 109 на улице Запарина. Здесь прописано 12 семей. Четыре года назад соседний участок отошел частнику вместе с туалетом и кучей, куда местные жители обычно выливали нечистоты.

По словам жильцов, сейчас хозяин земли запрещает использовать его территорию как отхожее место и собирается обнести ее забором. Пока ограды нет, жители дома этот запрет нарушают. Они обратились в управляющую компанию с просьбой поставить новую уборную, но коммунальщики говорят, что разместить ее негде. У старого барака нет придомовой территории, вся земля вокруг него продана.

В УК «Любимый город» корреспонденту «Губернии» рассказали, что пока не представляют, как выходить из ситуации.

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Жители барака в центре Хабаровска остались без туалета
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