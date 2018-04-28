Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Кожевникова пришла на премьеру фильма «Собибор» с мамой
Что будет, если «закончились права»
«Дочкин папа»: Игорь Николаев позабавил соцсети фотографией с дочерью
В Диану Шурыгину бросили живую курицу на концерте (видео)
Валерия надела тренч с ботинками на огромной платформе
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Эксгумация туриста группы Дятлова выявила загадочные повреждения
Кипр попросил Москву о помощи
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Кадры уничтожения Су-30СМ военного корабля у берегов Сирии
СМИ о том, как Турция нашла альтернативу ПВО РФ
Максим Матвеев позирует в пиджаке на голое тело
Постройневшая Мэрайя Кэри сходила на свидание
Сябитова сказала, чем порадует мужа в первую ночь – СМИ
Странный вид сына Полищук беспокоит поклонников
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
12:42 (мск), источник: Baikal-info.ru

Родных 13 участников ВОВ ищут в Иркутской области

Военный комиссариат Иркутской области разыскивает родственников 13 участников Великой Отечественной войны, погибших и захороненных в Австрии.

Как сообщает 28 апреля 2018 года пресс-служба городской администрации Иркутска, имена погибших воинов, проживавших в Иркутске и Иркутской области, их просят обратиться в военный комиссариат по тел.: 8 — (3952) — 20−89−81.

Информация об участниках ВОВ, чьих родных разыскивают в Иркутской области:

— гвардии рядовой Лебедев Анатолий Борисович 1915 года рождения — погиб 10 апреля 1945 года, проживал в Иркутск е на ул. Вокзальная, дом 20, кв. 9, жена — Кубрикова Александра Назаровна;.

— гвардии старший лейтенант Нефедьев Александр Иванович 1914 года рождения — погиб 8 апреля 1945 года, проживал в д. Маломолева, муниципального образования Могоенок, Аларский район, отец — Нефедьев Иван Иванович;.

— рядовой Нефедьев Василий Алексеевич 1923 года рождения — погиб 13 апреля 1945 года, жил в д. Тунгуй, Заларинский район, мать — Нефедьева Елизавета Савельевна;.

— гвардии старший сержант Силин Георгий Георгиевич 1919 года рождения — погиб 10 апреля 1945 года, проживал в Иркутске на ул. Мясной (ныне Франк-Каменецкого), дом 10, кв. 7, мать — Силина Евдокия Николаевна, отец — Силин Георгий Иосифович;.

— гвардии старший сержант Шилов Георгий Гаврилович 1924 года рождения — погиб 11 апреля 1945 года, проживал в с. Хомутово, мать — Шилова Мария Николаевна.

— гвардии сержант Кокауров Александр Михайлович 1923 года рождения, погиб 4 апреля 1945 года, проживал в с. Оек, Иркутский район, мать — Кокаурова Анастасия Ефимовна;.

— младший сержант Охотин Тихон Семенович 1919 года рождения — погиб 17 апреля 1945 года, проживал в д. Келора, Жигаловский район, мать — Охотина Анисья Тимофеевна;.

— гвардии старший сержант Казарин Михаил Борисович 1922 года рождения — погиб 28 апреля 1945 года, проживал в с. Баяндай, Баяндаевский район, мать — Казарина Ефросинья Егоровна;.

— гвардии младший сержант Поляков Афанасий Алексеевич 1925 года рождения — погиб 29 апреля 1945 года, проживал г. Черемхово, мать — Полякова Пелагея;.

— гвардии старшина Алилуев Иван Григорьевич 1918 года рождения — погиб 24 апреля 1945 года, проживал в г. Слюдянка, ул. Карьерная, 40, жена — Алилуева Наталья Ефимовна;.

— старший сержант Иващенко Иван Сидорович 1922 года рождения — погиб 29 апреля 1945 года, проживал в с. Саранчет, Тайшетский район, мать — Иващенко Мария Александровна;.

— гвардии сержант Старков Евгений Михайлович 1920 года рождения — погиб 15 апреля 1945 года, проживал в Иркутске на ул. Советской, д. 61, мать — Старкова Анна Ларионовна;.

— сержант Казаченко Василий Иванович 1909 года рождения — погиб 10 апреля 1945 года, проживал в Тайшетском районе, Бирюсинский лесозавод, дом 11, жена Казаченко Антонина Степановна.

Все новости региона
Кого задержат на таможне в майские праздники
Тушивший «Зимнюю вишню» пожарный написал письмо из СИЗО
Медведев заявил, что не планирует уходить на отдых
Как 30 лет назад пилот посадил самолет с «сорванной крышей»
Суперкороткая рабочая неделя ждет россиян после Первомая
Британка сняла на видео падение неопознанного предмета с неба
Обнаружено гигантское «мертвое пятно» на дне Оманского залива
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
ЦСКА в седьмой раз подряд вышел в «Финал четырех» Евролиги Баскетболисты московского клуба в гостях одержали победу над «Химками» в четвертом матче четвертьфинальной серии
Авто
Кортеж Ким Чен Ына: один старый «Мерседес» и двенадцать бегунов В сети появилось видео, как Ким Чен Ын отправляется на обед во время встречи лидеров Северной и Южной Кореи
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом» Актриса, режиссер и возлюбленная Данилы Козловского — о том, как снимала свой первый фильм с ним в одной из главных ролей, как снималась сама в его первом фильме, и о том, как победить предрассудки
Недвижимость
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
На популярном испанском курорте запретят сдавать квартиры туристам
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Леди
Тогда и сейчас: как изменились солистки группы «Стрелки» Во второй половине 90-х была создана группа «Стрелки», под песни которой танцевали на всех дискотеках
Дети
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил 30 апреля Филиппу Киркорову исполняется 51 год. Вспоминаем его главные принципы воспитания детей
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь