Родных 13 участников ВОВ ищут в Иркутской области

Как сообщает 28 апреля 2018 года пресс-служба городской администрации Иркутска, имена погибших воинов, проживавших в Иркутске и Иркутской области, их просят обратиться в военный комиссариат по тел.: 8 — (3952) — 20−89−81.

Информация об участниках ВОВ, чьих родных разыскивают в Иркутской области:

— гвардии рядовой Лебедев Анатолий Борисович 1915 года рождения — погиб 10 апреля 1945 года, проживал в Иркутск е на ул. Вокзальная, дом 20, кв. 9, жена — Кубрикова Александра Назаровна;.

— гвардии старший лейтенант Нефедьев Александр Иванович 1914 года рождения — погиб 8 апреля 1945 года, проживал в д. Маломолева, муниципального образования Могоенок, Аларский район, отец — Нефедьев Иван Иванович;.

— рядовой Нефедьев Василий Алексеевич 1923 года рождения — погиб 13 апреля 1945 года, жил в д. Тунгуй, Заларинский район, мать — Нефедьева Елизавета Савельевна;.

— гвардии старший сержант Силин Георгий Георгиевич 1919 года рождения — погиб 10 апреля 1945 года, проживал в Иркутске на ул. Мясной (ныне Франк-Каменецкого), дом 10, кв. 7, мать — Силина Евдокия Николаевна, отец — Силин Георгий Иосифович;.

— гвардии старший сержант Шилов Георгий Гаврилович 1924 года рождения — погиб 11 апреля 1945 года, проживал в с. Хомутово, мать — Шилова Мария Николаевна.

— гвардии сержант Кокауров Александр Михайлович 1923 года рождения, погиб 4 апреля 1945 года, проживал в с. Оек, Иркутский район, мать — Кокаурова Анастасия Ефимовна;.

— младший сержант Охотин Тихон Семенович 1919 года рождения — погиб 17 апреля 1945 года, проживал в д. Келора, Жигаловский район, мать — Охотина Анисья Тимофеевна;.

— гвардии старший сержант Казарин Михаил Борисович 1922 года рождения — погиб 28 апреля 1945 года, проживал в с. Баяндай, Баяндаевский район, мать — Казарина Ефросинья Егоровна;.

— гвардии младший сержант Поляков Афанасий Алексеевич 1925 года рождения — погиб 29 апреля 1945 года, проживал г. Черемхово, мать — Полякова Пелагея;.

— гвардии старшина Алилуев Иван Григорьевич 1918 года рождения — погиб 24 апреля 1945 года, проживал в г. Слюдянка, ул. Карьерная, 40, жена — Алилуева Наталья Ефимовна;.

— старший сержант Иващенко Иван Сидорович 1922 года рождения — погиб 29 апреля 1945 года, проживал в с. Саранчет, Тайшетский район, мать — Иващенко Мария Александровна;.

— гвардии сержант Старков Евгений Михайлович 1920 года рождения — погиб 15 апреля 1945 года, проживал в Иркутске на ул. Советской, д. 61, мать — Старкова Анна Ларионовна;.