Экс-сотрудница МВД Башкирии восстановилась в руководящей должности после вмешательства КС России

ВС Башкирии в четверг вынес решение, рассмотрев дело во второй раз: ранее он поддержал в споре позицию МВД.



Надежда Кургаева была сокращена из министерства в январе 2016 года в результате упразднения ее должности и совмещения с должностью замначальника управления. Сотруднице предложили перейти на другую работу, но она отказалась, а впоследствии начала оспаривать решение работодателя в судах, ссылаясь на незаконность сокращения ее как матери-одиночки. Ее поддержал Ленинский райсуд Уфы, присудив также компенсацию недополученного дохода за период после сокращения в размере 420 тыс. руб. Однако суды вышестоящих инстанций это решение отменили, поддержав позицию министерства.



В своей жалобе в Конституционный суд России заявительница указала, что действующий порядок сокращений в системе МВД позволяет руководителям увольнять сотрудников произвольно, чем нарушает гарантии прав матерей-одиночек, предусмотренные Трудовым кодексом и ФЗ «О службе в органах внутренних дел РФ». КС в своем постановлении указал, что положение закона «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации» не предусматривал расторжения контракта по инициативе руководителя в отношении одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, даже в случае, если ее должность сокращается, а на альтернативное трудоустройство сотрудница не соглашается. По сути КС признал, что на одиноких матерей, работающих в полиции, распространяются те же гарантии защиты от увольнения по инициативе руководства, что и на прочих работников, в том числе госслужащих, военнослужащих, прокуроров и так далее, отмечал ТАСС.



На основании решения КС Надежда Кургаева при поддержке представителя прокуратуры ходатайствовала о пересмотре постановления ВС. Суд на этот раз ее поддержал, но по требованию МВД отказал в выплате компенсации. Представитель министерства сообщил, что сокращенная сотрудница получила выплаты при увольнении, соразмерные сумме компенсации, указанной в иске. Надежда Кургаева и ее представитель Ляйля Мерзагулова заявили, что оспорят отказ в компенсации в суде следующей инстанции.



Виктория Чистякова.