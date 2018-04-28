В Японии устроили траурную церемонию по собакам-роботам (видео)

В храме Кофуку-дзи в префектуре Чиба, Япония, состоялась довольно странная похоронная церемония, на которой священник и присутствующие люди оплакивали более ста роботизированных собак Aibo, произведенных компанией Sony в 1999—2006 годах.

В 2014 году компания прекратила предлагать поддержку для старых моделей собак, а потому сейчас они оказались бесполезны.

На траурной церемонии, устроенной местным похоронным агентством, присутствовали владельцы робопсов, а также настоящий священник, который, как и положено, прочитал необходимые при погребении молитвы.

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