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11:33 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Японии устроили траурную церемонию по собакам-роботам (видео)

В храме присутствовали владельцы «животных» и священник.

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В храме Кофуку-дзи в префектуре Чиба, Япония, состоялась довольно странная похоронная церемония, на которой священник и присутствующие люди оплакивали более ста роботизированных собак Aibo, произведенных компанией Sony в 1999—2006 годах.

В 2014 году компания прекратила предлагать поддержку для старых моделей собак, а потому сейчас они оказались бесполезны.

На траурной церемонии, устроенной местным похоронным агентством, присутствовали владельцы робопсов, а также настоящий священник, который, как и положено, прочитал необходимые при погребении молитвы.

Во время загрузки произошла ошибка.

После «отпевания» роботов, их завернули в пленку и упаковали в коробки. Дальнейшая их судьба неизвестна, но понятно, что они уже не будут жить «полноценной жизнью».

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