В Японии устроили траурную церемонию по собакам-роботам (видео)
В храме присутствовали владельцы «животных» и священник.
В храме присутствовали владельцы «животных» и священник.
В храме
В 2014 году компания прекратила предлагать поддержку для старых моделей собак, а потому сейчас они оказались бесполезны.
На траурной церемонии, устроенной местным похоронным агентством, присутствовали владельцы робопсов, а также настоящий священник, который, как и положено, прочитал необходимые при погребении молитвы.
После «отпевания» роботов, их завернули в пленку и упаковали в коробки. Дальнейшая их судьба неизвестна, но понятно, что они уже не будут жить «полноценной жизнью».