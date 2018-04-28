Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Не пропускающая российские корабли Украина получила ответ Москвы
Нужно ли срывать букву «Ш»?
«Ныряем в детство»: Сергей Безруков показал, как отдыхает с дочкой
Созданный с нуля бизнес принес россиянину 105 млн выручки за год
Красавица-внучка Иосифа Кобзона блистала на красной дорожке
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Эксгумация туриста группы Дятлова выявила загадочные повреждения
Кипр попросил Москву о помощи
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
«Старше мамы выглядит»: Орбакайте разочаровала Сеть
Располневшая жена Макарского рассказала о реакции
Идеальный макияж от Джей Ло: 7 составляющих
Александр Серов изменился до неузнаваемости
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
12:11 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде владельцу «БМВ» полностью заблокировали двери монтажной пеной

Это произошло на Острове.

В ночь на субботу оказался поврежден внедорожник «БМВ», припаркованный во дворе на Острове. Неизвестные полностью заблокировали его, склеив двери с помощью монтажной пены. Об этом сообщил очевидец в группе Сообщества автомобилистов Калининграда и области. Автомобиль был припаркован на ул. Октябрьской в районе Рыбной деревни.

Все новости региона
Вечерний @Калининград: советник-подкидыш, снова «Храброво» и май на взлёте
Кого задержат на таможне в майские праздники
Тушивший «Зимнюю вишню» пожарный написал письмо из СИЗО
В Баку загорелось здание Trump Tower
Как 30 лет назад пилот посадил самолет с «сорванной крышей»
США настаивают на переговорах с РФ о воздушном сообщении
Британка сняла на видео падение неопознанного предмета с неба
Путин решил развивать не города, а пространство
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
ЦСКА в седьмой раз подряд вышел в «Финал четырех» Евролиги Баскетболисты московского клуба в гостях одержали победу над «Химками» в четвертом матче четвертьфинальной серии
Авто
Кортеж Ким Чен Ына: один старый «Мерседес» и двенадцать бегунов В сети появилось видео, как Ким Чен Ын отправляется на обед во время встречи лидеров Северной и Южной Кореи
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли Актер вспомнил о съемках с голливудской звездой
Недвижимость
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Леди
Тогда и сейчас: как изменились солистки группы «Стрелки» Во второй половине 90-х была создана группа «Стрелки», под песни которой танцевали на всех дискотеках
Дети
Почему британского принца назвали французским именем Пока все гадали над именем, которое выберет для своего третьего ребенка чета герцогов Кембриджских, они выбрали «Луи». Этого никто не ожидал — все, кто ставил у букмекеров на Артура, Джеймса и Александра, жестоко разочарованы. «Газета.Ru» — о том, почему у маленького принца французское имя.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь