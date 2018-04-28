В Калининграде владельцу «БМВ» полностью заблокировали двери монтажной пеной

В ночь на субботу оказался поврежден внедорожник «БМВ», припаркованный во дворе на Острове. Неизвестные полностью заблокировали его, склеив двери с помощью монтажной пены. Об этом сообщил очевидец в группе Сообщества автомобилистов Калининграда и области. Автомобиль был припаркован на ул. Октябрьской в районе Рыбной деревни.