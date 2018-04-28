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14:56 (мск), источник: Интерфакс

Глава МЧС потребовал «нещадно» штрафовать дачников за палы сухой травы

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — МЧС России в ближайшую неделю возьмет под контроль дачные участки и сельские поселения для недопущения природных пожаров и перехода огня на жилые строения.

Источник: РИА "Новости"

«Категорически должно быть запрещено выжигание сухой растительности в соответствии с нормативными требованиями. Никаких сельскохозяйственных палов быть не должно, нещадно штрафуйте нарушителей. Из-за одного нерадивого гражданина или работника пострадают десятки и сотни других, что категорически недопустимо», — заявил глава МЧС Владимир Пучков подчиненным на оперативном совещании, где обсуждалась лесопожарная обстановка.

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«С 30 апреля до 10 мая весь личный состав контрольно-надзорной службы должен работать в поле. Отправляйте их в садоводческие товарищества, на дачные участки, в отдаленные сельские поселения. Проводите сход граждан и привлекайте старост к этой работе», — сказал глава МЧС.

Он пояснил, что во многих регионах уже установилась жаркая и сухая погода.

В свою очередь директор департамента надзорной деятельности МЧС, главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Ринат Еникеев сообщил о проводящихся обследованиях мест проведения массовых мероприятий и населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, а также садоводческих товариществ.

По его словам, с начала пожароопасного сезона выявлено и пресечено свыше 11 тыс. неконтролируемых палов сухой растительности. Он уточнил, что к административной ответственности свыше 400 должностных лиц и более 3 тыс. граждан, так как их противоправные действия угрожали людям и близлежащим территориям.

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