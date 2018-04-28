Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Почему британского принца назвали французским именем
Путин отреагировал на просьбу списать деньги с его счета
Постройневшая Мэрайя Кэри сходила на свидание
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Эксгумация туриста группы Дятлова выявила загадочные повреждения
Кипр попросил Москву о помощи
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Су-30СМ уничтожил фрегат ракетой Х-35 у берегов Сирии — видео
СМИ о том, как Турция нашла альтернативу ПВО РФ
Александр Серов изменился до неузнаваемости
«В стиле диско»: внучка Софии Ротару примерила мини-платье
Порошенко о реакции РФ на санкции: не ожидали такого результата
Ошибка пилота ВВС Франции привела к последствиям
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
14:02 (мск), источник: Нижегородская правда

Простор, свет, красота. Железнодорожный вокзал в Нижнем Новгороде открыли после реконструкции

Реконструированный вокзал продемонстрировали главе региона Глебу Никитину.

Источник: Reuters

Сегодня, 25 апреля, двери для пассажиров открыл нижегородский железнодорожный вокзал. Об этом сообщает корреспондент «Нижегородской правды», присутствующий на мероприятии.

Реконструированный вокзал продемонстрировали главе Нижегородской области Глебу Никитину.

— Впечатление прекрасное, — заявил Глеб Никитин. — Простор, свет, красота, чистота. Но самое главное — функциональность. Расширены в три раза залы ожидания, пропускная способность касс возросла в 3,5 раза. Созданы комфортные условия доя маломобильных граждан. Есть уверенность, что даже при самом большом потоке пассажиров, который ожидается в дни чемпионата мира по футболу, не возникнет заторов, людям будет комфортно. Всех нижегородцев можно поздравить. У нас есть прекрасный аэропорт, а теперь и прекрасный вокзал.

Начальник дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Виталий Вотолевский сообщил, что вокзал был по сути построен заново: кроме мозаичных панно и отдельных исторических элементов стен здесь ничего прежнего не осталось. Обновлены все инженерные системы. Установлена самая современная система пожаротушения. Кроме того, в 7,5 раза увеличено количество камер видеонаблюдения.

Начальник ГЖД Анатолий Лесун поблагодарил нижегородцев за то, что с пониманием относились к временным неудобствам, и также поздравил с открытием вокзала.

Все новости региона
 Без люстры, но с мозаикой. Открытие железнодорожного вокзала в Нижнем Новго
«Его профессиональный опыт абсолютно бесценен». Глеб Никитин на встрече Анд
Кого задержат на таможне в майские праздники
Тушивший «Зимнюю вишню» пожарный написал письмо из СИЗО
Жителей Паники призвали не волноваться из-за аварии нефтепровода
Ученые объяснили аномальную живучесть вирусов
Британка сняла на видео падение неопознанного предмета с неба
Путин поддержал идею объявить 2019 год Годом театра
Как 30 лет назад пилот посадил самолет с «сорванной крышей»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
ЦСКА в седьмой раз подряд вышел в «Финал четырех» Евролиги Баскетболисты московского клуба в гостях одержали победу над «Химками» в четвертом матче четвертьфинальной серии
Авто
Кортеж Ким Чен Ына: один старый «Мерседес» и двенадцать бегунов В сети появилось видео, как Ким Чен Ын отправляется на обед во время встречи лидеров Северной и Южной Кореи
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом» Актриса, режиссер и возлюбленная Данилы Козловского — о том, как снимала свой первый фильм с ним в одной из главных ролей, как снималась сама в его первом фильме, и о том, как победить предрассудки
Недвижимость
5 неожиданных направлений на майские праздники
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Курилки вернутся в аэропорты Москвы
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил 30 апреля Филиппу Киркорову исполняется 51 год. Вспоминаем его главные принципы воспитания детей
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь