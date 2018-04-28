Простор, свет, красота. Железнодорожный вокзал в Нижнем Новгороде открыли после реконструкции
Реконструированный вокзал продемонстрировали главе региона Глебу Никитину.
Реконструированный вокзал продемонстрировали главе региона Глебу Никитину.
Сегодня, 25 апреля, двери для пассажиров открыл нижегородский железнодорожный вокзал. Об этом сообщает корреспондент «Нижегородской правды», присутствующий на мероприятии.
Реконструированный вокзал продемонстрировали главе Нижегородской области Глебу Никитину.
— Впечатление прекрасное, — заявил Глеб Никитин. — Простор, свет, красота, чистота. Но самое главное — функциональность. Расширены в три раза залы ожидания, пропускная способность касс возросла в 3,5 раза. Созданы комфортные условия доя маломобильных граждан. Есть уверенность, что даже при самом большом потоке пассажиров, который ожидается в дни чемпионата мира по футболу, не возникнет заторов, людям будет комфортно. Всех нижегородцев можно поздравить. У нас есть прекрасный аэропорт, а теперь и прекрасный вокзал.
Начальник дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Виталий Вотолевский сообщил, что вокзал был по сути построен заново: кроме мозаичных панно и отдельных исторических элементов стен здесь ничего прежнего не осталось. Обновлены все инженерные системы. Установлена самая современная система пожаротушения. Кроме того, в 7,5 раза увеличено количество камер видеонаблюдения.
Начальник ГЖД Анатолий Лесун поблагодарил нижегородцев за то, что с пониманием относились к временным неудобствам, и также поздравил с открытием вокзала.