Перед ЧМ-2018 «Почта России» начнет досматривать посылки красноярцев

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На время проведения Чемпионата мира по футболу с 1 мая по 25 июля на почте будут досматриваться все посылки, которые отправляются в Москву, Санкт-Петербург, Волгоградскую, Калининградскую, Нижегородскую, Ростовскую, Самарскую, Свердловскую области, Краснодарский край, Татарстан и Мордовию. Именно в этих городах и регионах будут проводиться игры.

«Это стандартная практика для почтовых операторов всего мира в период проведения крупных спортивных мероприятий. Подобные меры безопасности применялись в отделениях почтовой связи при проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, а также Кубка конфедераций FIFA 2017 года», — отмечают в компании.

Проверять посылки красноярцев будут при отправлении в местных почтовых отделениях. Поэтому клиентам рекомендуется делать опись вещей.