Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская, Безрукова, Кожевникова на закрытии ММКФ 2018
Что будет, если «закончились права»
Валерия вступилась за детей, сделавших ей дорогой подарок
В Диану Шурыгину бросили живую курицу на концерте (видео)
«В стиле диско»: внучка Софии Ротару примерила мини-платье
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Эксгумация туриста группы Дятлова выявила загадочные повреждения
Кипр попросил Москву о помощи
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Су-30СМ уничтожил фрегат ракетой Х-35 у берегов Сирии — видео
СМИ о том, как Турция нашла альтернативу ПВО РФ
Максим Матвеев позирует в пиджаке на голое тело
Постройневшая Мэрайя Кэри сходила на свидание
Сябитова сказала, чем порадует мужа в первую ночь – СМИ
Странный вид сына Полищук беспокоит поклонников
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
12:43 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Перед ЧМ-2018 «Почта России» начнет досматривать посылки красноярцев

Это стандартная практика для почтовых операторов.

Источник: Reuters

На время проведения Чемпионата мира по футболу с 1 мая по 25 июля на почте будут досматриваться все посылки, которые отправляются в Москву, Санкт-Петербург, Волгоградскую, Калининградскую, Нижегородскую, Ростовскую, Самарскую, Свердловскую области, Краснодарский край, Татарстан и Мордовию. Именно в этих городах и регионах будут проводиться игры.

«Это стандартная практика для почтовых операторов всего мира в период проведения крупных спортивных мероприятий. Подобные меры безопасности применялись в отделениях почтовой связи при проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, а также Кубка конфедераций FIFA 2017 года», — отмечают в компании.

Проверять посылки красноярцев будут при отправлении в местных почтовых отделениях. Поэтому клиентам рекомендуется делать опись вещей.

Добавим, что информация о временных изменениях размещена в отделениях связи на информационных стендах.

Все новости региона
На федеральных трассах Красноярского края начался дорожный ремонт
Кого задержат на таможне в майские праздники
Тушивший «Зимнюю вишню» пожарный написал письмо из СИЗО
Медведев заявил, что не планирует уходить на отдых
Как 30 лет назад пилот посадил самолет с «сорванной крышей»
Суперкороткая рабочая неделя ждет россиян после Первомая
Британка сняла на видео падение неопознанного предмета с неба
Обнаружено гигантское «мертвое пятно» на дне Оманского залива
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
ЦСКА в седьмой раз подряд вышел в «Финал четырех» Евролиги Баскетболисты московского клуба в гостях одержали победу над «Химками» в четвертом матче четвертьфинальной серии
Авто
Кортеж Ким Чен Ына: один старый «Мерседес» и двенадцать бегунов В сети появилось видео, как Ким Чен Ын отправляется на обед во время встречи лидеров Северной и Южной Кореи
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом» Актриса, режиссер и возлюбленная Данилы Козловского — о том, как снимала свой первый фильм с ним в одной из главных ролей, как снималась сама в его первом фильме, и о том, как победить предрассудки
Недвижимость
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Леди
Тогда и сейчас: как изменились солистки группы «Стрелки» Во второй половине 90-х была создана группа «Стрелки», под песни которой танцевали на всех дискотеках
Дети
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил 30 апреля Филиппу Киркорову исполняется 51 год. Вспоминаем его главные принципы воспитания детей
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь