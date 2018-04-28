Перед ЧМ-2018 «Почта России» начнет досматривать посылки красноярцев
Это стандартная практика для почтовых операторов.
Это стандартная практика для почтовых операторов.
На время проведения Чемпионата мира по футболу с 1 мая по 25 июля на почте будут досматриваться все посылки, которые отправляются в Москву,
«Это стандартная практика для почтовых операторов всего мира в период проведения крупных спортивных мероприятий. Подобные меры безопасности применялись в отделениях почтовой связи при проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, а также Кубка конфедераций FIFA 2017 года», — отмечают в компании.
Проверять посылки красноярцев будут при отправлении в местных почтовых отделениях. Поэтому клиентам рекомендуется делать опись вещей.
Добавим, что информация о временных изменениях размещена в отделениях связи на информационных стендах.