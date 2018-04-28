Жители Троицка проведут ночь в бассейне для книги рекордов Гиннеса

Источник: Комсомольская правда

В честь юбилея города троичане проведут эстафету по плаванию на 275 километров. Заплыв назвали «Ночь в бассейне». Организаторы подали заявку на включение эстафеты в книгу рекордов Гиннесса.

— Войти в историю и принять участие в заплыве может любой желающий. Но плавунам нужно поторопиться с заявкой, свободных этапов осталось немного, — рассказали корреспонденту газеты «Комсольская правда» — Челябинск в пресс-службе администрации Троицка.

В дни эстафеты бассейн будет работать круглосуточно. Желающие могут прийти и поплавать на соседней дорожке или поболеть за спортсменов.