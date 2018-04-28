Жители Троицка проведут ночь в бассейне для книги рекордов Гиннеса
Стать частью истории может любой желающий.
Стать частью истории может любой желающий.
В честь юбилея города троичане проведут эстафету по плаванию на 275 километров. Заплыв назвали «Ночь в бассейне». Организаторы подали заявку на включение эстафеты в книгу рекордов Гиннесса.
— Войти в историю и принять участие в заплыве может любой желающий. Но плавунам нужно поторопиться с заявкой, свободных этапов осталось немного, — рассказали корреспонденту газеты «Комсольская правда» — Челябинск в
В дни эстафеты бассейн будет работать круглосуточно. Желающие могут прийти и поплавать на соседней дорожке или поболеть за спортсменов.
Эстафета по плаванию на 275 километров будет идти с 3 по 8 мая в ФОК пос. ГРЭС. Подробности по телефону 8 (35163) 5−91−65, 3−26−15 или в группе «ВКонтакте» «Бассейн Троицк».