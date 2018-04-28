В Челябинске скончался директор школы олимпийского резерва по спортивной борьбе
Прощание с известным тренером состоится в воскресенье, 29 апреля.
Прощание с известным тренером состоится в воскресенье, 29 апреля.
Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области с прискорбием сообщает, что 26 апреля 2018 года ушел из жизни мастер спорта СССР, директор Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе им. Заслуженного тренера России Л. Ф. Мошкина» Челябинска Сергей Иванович Кардаватов.
Сергей Иванович прошел долгий путь от спортсмена, тренера, до руководителя
При непосредственном участии Сергея Ивановича в качестве тренера и руководителя учреждения была подготовлена целая плеяда спортсменов — призеров чемпионата России, победителей и призеров первенства страны.
«Сергей Иванович внес неоценимый вклад в развитие
Сергея Ивановича не стало 26 апреля, ему было 57 лет.
Министерство по физической культуре и спорту региона выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.
Прощание состоится 29 апреля 2018 года с 11 часов в спортивном зале МБУ СШОР по адресу: Челябинск, ул. Комсомольская, 20-Б.