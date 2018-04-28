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12:15 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске скончался директор школы олимпийского резерва по спортивной борьбе

Прощание с известным тренером состоится в воскресенье, 29 апреля.

Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области с прискорбием сообщает, что 26 апреля 2018 года ушел из жизни мастер спорта СССР, директор Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе им. Заслуженного тренера России Л. Ф. Мошкина» Челябинска Сергей Иванович Кардаватов.

Сергей Иванович прошел долгий путь от спортсмена, тренера, до руководителя физкультурно-спортивной организации. Мастер спорта СССР, чемпион СССР среди юношей, чемпион VI Всероссийских игр молодежи, серебряный призер первенства России, свою работу в отрасли спорта Сергей Иванович начал с 1998 года в Специализированной детско-юношеской спортшколе олимпийского резерва по греко-римской борьбе в должности тренера-преподавателя, а закончил свой земной путь в должности директора.

При непосредственном участии Сергея Ивановича в качестве тренера и руководителя учреждения была подготовлена целая плеяда спортсменов — призеров чемпионата России, победителей и призеров первенства страны.

«Сергей Иванович внес неоценимый вклад в развитие греко-римской борьбы не только в учреждении, руководителем которого он являлся, но и Челябинска и Челябинской области. Под его руководством за последние 8 лет в школе подготовлено более 25 мастеров спорта России, более 80 кандидатов в мастера спорта. СШОР является ведущей школой в области. Спортсмены спортивной школы составляют основной костяк сборной команды Челябинской области по всем возрастным группам. Спортсмены СШОР принимают участие в соревнованиях различного ранга по спортивной борьбе и приносят в копилку Челябинской области медали различного достоинства», — говорится в некрологе.

Сергея Ивановича не стало 26 апреля, ему было 57 лет.

Министерство по физической культуре и спорту региона выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Прощание состоится 29 апреля 2018 года с 11 часов в спортивном зале МБУ СШОР по адресу: Челябинск, ул. Комсомольская, 20-Б.

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