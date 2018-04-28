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12:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Очередную «резиновую квартиру» нашли на улице Машиностроительной в Калининграде

Калининградец зарегистрировал в своем жилище пятерых иностранцев.

Источник: Комсомольская правда

Калининградские полицейские практически каждый день выявляют в регионе «резиновые квартиры». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Очередное нарушение миграционного законодательства выявлено на улице Машиностроительной. 42-летний мужчина зарегистрировал в своей квартире сразу пятерых иностранцев. Однако участковые провели проверку и выяснили, что иностранцы в квартире никогда не проживали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

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