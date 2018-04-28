Столичные власти рассмотрят возможность протянуть в Новую Москву еще одну линию метро

«Мы закладываем возможность пойти от станции “Кленовый бульвар” Большой кольцевой линии через Бирюлево на новые территории еще одной веткой. Она пройдет через Бирюлево Западное и Восточное на новые территории, параллельно Курскому направлению железной дороги, и дойдет фактически до Щербинки», — рассказал Хуснуллин.

Ранее глава стройкомплекса сообщал, что летом 2018 года при формировании Адресной инвестиционной программы может быть принято решение о строительстве новой радиальной линии метро — Бирюлевской — с шестью станциями: «Кленовый бульвар», «Курьяново», «Сабурово», «Царицыно», «Бирюлево-Восточное» и «Бирюлево-Западное».

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Благодаря этой ветке метро придет в районы Нагатино-Садовники, Печатники, Москворечье-Сабурово и Бирюлево. Станции метро станут ближе почти для полумиллиона горожан. Марат Хуснуллин Заместитель мэра Москвы