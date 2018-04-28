«Убийца авианосцев» возглавит военно-морской парад в Петербурге

Атомный подводный ракетоносец 949А «Антей», известный в народе как «убийца авианосцев», возглавит колонну боевых кораблей на военном-морском параде в Петербурге, сообщает Мойка78.

Подлодка состоит на учете в Северном флоте. Также на параде петербуржцы увидят ракетный крейсер «Маршал Устинов».