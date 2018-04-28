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12:58 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

«Убийца авианосцев» возглавит военно-морской парад в Петербурге

Всего в параде примут участие 40 боевых кораблей.

Атомный подводный ракетоносец 949А «Антей», известный в народе как «убийца авианосцев», возглавит колонну боевых кораблей на военном-морском параде в Петербурге, сообщает Мойка78.

Подлодка состоит на учете в Северном флоте. Также на параде петербуржцы увидят ракетный крейсер «Маршал Устинов».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о том, что всего в военно-морском параде в Петербурге в 2018 году примут участие 40 боевых кораблей, 25 самолетов и вертолетов.

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