«Убийца авианосцев» возглавит военно-морской парад в Петербурге
Всего в параде примут участие 40 боевых кораблей.
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Всего в параде примут участие 40 боевых кораблей.
Атомный подводный ракетоносец 949А «Антей», известный в народе как «убийца авианосцев», возглавит колонну боевых кораблей на
Подлодка состоит на учете в Северном флоте. Также на параде петербуржцы увидят ракетный крейсер «Маршал Устинов».
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о том, что всего в