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12:41 (мск), источник: Tengrinews

Житель Астаны за 5 минут «заработал» три штрафа

Транспортные полицейские привлекли астанчанина сразу по 3 статьям КоАП РК, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте.

Источник: Tengrinews

Сотрудниками линейного управления внутренних дел на станции Астана задержан 39-летний житель Астаны, который нарушал общественный порядок.

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«При проверке было установлено, что мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, на железнодорожном вокзале Астаны курил в неустановленном месте и бросил окурок, тем самым загрязнил общественное место. Согласно заключению медицинского освидетельствования у правонарушителя было алкогольное опьянение средней степени», — сообщили в ведомстве.

В отношении правонарушителя составлены сразу три административных протокола по мелкому хулиганству, появлению в общественных местах в состоянии опьянения, нарушению запрета потребления табачных изделий в отдельных общественных местах.

С 30 апреля по 2 мая и с 6 по 10 мая текущего года в целях обеспечения общественного порядка и безопасности в период празднования Дня единства народа Казахстана, Дня защитника отечества и Дня Победы личный состав ДВД на транспорте МВД РК будет переведен на усиленный вариант несения службы.

«В канун майских праздников пассажиропоток на объектах авиа и железнодорожного транспорта увеличился в два раза. В связи с этим сотрудниками ДВД на транспорте и его линейных подразделений особое внимание уделено профилактике правонарушений и обеспечению безопасности граждан», — пишет пресс-служба.

С начала текущего года транспортными полицейскими за различные административные правонарушения к административной ответственности привлечено 19 945 лиц.

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