Житель Астаны за 5 минут «заработал» три штрафа

Источник: Tengrinews

Сотрудниками линейного управления внутренних дел на станции Астана задержан 39-летний житель Астаны, который нарушал общественный порядок.

«При проверке было установлено, что мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, на железнодорожном вокзале Астаны курил в неустановленном месте и бросил окурок, тем самым загрязнил общественное место. Согласно заключению медицинского освидетельствования у правонарушителя было алкогольное опьянение средней степени», — сообщили в ведомстве.

В отношении правонарушителя составлены сразу три административных протокола по мелкому хулиганству, появлению в общественных местах в состоянии опьянения, нарушению запрета потребления табачных изделий в отдельных общественных местах.

С 30 апреля по 2 мая и с 6 по 10 мая текущего года в целях обеспечения общественного порядка и безопасности в период празднования Дня единства народа Казахстана, Дня защитника отечества и Дня Победы личный состав ДВД на транспорте МВД РК будет переведен на усиленный вариант несения службы.

«В канун майских праздников пассажиропоток на объектах авиа и железнодорожного транспорта увеличился в два раза. В связи с этим сотрудниками ДВД на транспорте и его линейных подразделений особое внимание уделено профилактике правонарушений и обеспечению безопасности граждан», — пишет пресс-служба.