«Сильвер Молл» возобновил работу в Иркутске

Как 28 апреля 2018 года сообщает отдел маркетинга и рекламы МТРК, такое определение вынес Свердловский районный суд города, рассмотрев заявление собственника «Сильвер Молла». Напомним, 23 апреля судебные приставы по решению этого же суда приостанавливали деятельность МТРК до устранения выявленных там нарушений требований пожарной безопасности с целью обеспечения безопасности работников и посетителей.

Свердловский районный суд установил, что сотрудники ГУ МЧС провели в здании МТРК повторную проверку, по итогам которой стало ясно, что управляющая компания устранила нарушения, выявленные в предыдущую проверку. В МТРК оснастили необходимыми табличками общие зоны, а также провели с арендаторами торгового центра работу по разгрузке и оснащению складских помещений, устранению нарушений других норм пожарной безопасности.