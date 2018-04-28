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13:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Какие улицы перекроют в Перми из-за репетиций парада Победы

И как будет ходить городской транспорт.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщили в городской администрации, на время репетиции Парада Победы 3 и 7 мая будет ограничено движение транспорта в центре Перми. 3 и 7 мая с 19 до 23 часов движение будет прекращено:

— по ул. Екатерининской от ул. Газеты Звезда до ул. Куйбышева,

— по ул. Луначарского от ул. Куйбышева до ул. Газеты Звезда,

— по Комсомольскому проспекту от ул. Пушкина до ул. Ленина,

— по четной стороне Комсомольского проспекта от ул. Ленина до ул. Монастырской.

Также изменения коснутся и маршрутов городского транспорта. Автобусы № 7 и № 41 в направлении центра города от Коммунального моста будут следовать до остановки «Улица Попова».

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Автобус № 3 будет следовать от пересечения улиц Монастырской и Сибирской по улицам Сибирская, Пушкина и далее по маршруту следования, в обратном направлении без изменений.

Автобус № 10 будет следовать от пересечения Комсомольского проспекта и улицы Пушкина по улицам Пушкина, Попова, Ленина и далее по маршруту следования, в обратном направлении от пересечения улиц Ленина и Борчанинова по улицам Борчанинова, Пушкина, Комсомольскому проспекту и далее по маршруту следования.

Автобус № 14 будет следовать от пересечения улиц Ленина и Борчанинова по улицам Борчанинова, Пушкина, Николая Островского и далее по маршруту следования, в обратном направлении от пересечения улиц Николая Островского и Пушкина по улицам Пушкина, Попова, Ленина и далее по маршруту следования.

Автобус № 33 в направлении центра города будет следовать от пересечения улиц Попова и Ленина по улицам Попова, Пушкина, Сибирской и далее по маршруту следования. В обратном направлении по Сибирской, Пушкина, Попова и далее по маршруту следования;.

Автобус № 60 будет следовать от пересечения улиц Попова и Ленина по улицам Попова, Пушкина, Комсомольскому проспекту и далее по маршруту, в обратном направлении — от пересечения Комсомольского проспекта и Пушкина по Пушкина, Попова и далее по маршруту следования.

Автобус № 68 в прямом направлении будет следовать от пересечения улиц Ленина и Борчанинова по улицам Борчанинова, Пушкина, Николая Островского, далее по маршруту. В обратном направлении от пересечения улиц Екатерининской и Сибирской по улицам Сибирская, Пушкина, Попова, Ленина и далее по маршруту следования;.

Троллейбусы № 1 и № 5 будут следовать сообщением «Улица Гусарова — Комсомольская площадь». Стоянка для всех видов транспортных средств будет запрещена по Комсомольскому проспекту от ул. Пушкина до ул. Екатерининской, а также на Октябрьской площади.

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