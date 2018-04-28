Волгоградцев предупредили о сильном ветре

Источник: Комсомольская правда

ГУ МЧС России по Волгоградской области распространило информацию о сильном ветре. Ненастье сохранится в регионе до конца суток.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ведомства, ветер усилится к обеду и сохранится до конца суток. Ветер западных и северо-западных направлений будет дуть порывами до 18−23 метров в секунду, что по классификации силы ветра оценивается как шторм.

ГУ МЧС России по Волгоградской области настоятельно рекомендует соблюдать необходимые при непогоде меры безопасности. Пешеходам рекомендуется обходить шаткие строения и слабо укрепленные конструкции, автомобилистам желательно парковать машины вдали от деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. Тем, кто решит переждать непогоду в помещении, спасатели советуют плотно закрыть окна и форточки.