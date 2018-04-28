Волгоградцев предупредили о сильном ветре
Непогода сохранится на территории региона до конца суток.
Непогода сохранится на территории региона до конца суток.
ГУ МЧС России по Волгоградской области распространило информацию о сильном ветре. Ненастье сохранится в регионе до конца суток.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
ГУ МЧС России по Волгоградской области настоятельно рекомендует соблюдать необходимые при непогоде меры безопасности. Пешеходам рекомендуется обходить шаткие строения и слабо укрепленные конструкции, автомобилистам желательно парковать машины вдали от деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. Тем, кто решит переждать непогоду в помещении, спасатели советуют плотно закрыть окна и форточки.
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