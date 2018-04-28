Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом»
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
«Ныряем в детство»: Сергей Безруков показал, как отдыхает с дочкой
Стало известно о пропаже в Египте 17 россиян
Максим Матвеев позирует в пиджаке на голое тело
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Эксгумация туриста группы Дятлова выявила загадочные повреждения
Кипр попросил Москву о помощи
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Ракетный удар по фрегату возле сирийских берегов — видео
СМИ о том, как Турция нашла альтернативу ПВО РФ
«В стиле диско»: внучка Софии Ротару примерила мини-платье
Валерия надела тренч с ботинками на огромной платформе
Сябитова сказала, чем порадует мужа в первую ночь – СМИ
Странный вид сына Полищук беспокоит поклонников
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
12:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградцев предупредили о сильном ветре

Непогода сохранится на территории региона до конца суток.

Источник: Комсомольская правда

ГУ МЧС России по Волгоградской области распространило информацию о сильном ветре. Ненастье сохранится в регионе до конца суток.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ведомства, ветер усилится к обеду и сохранится до конца суток. Ветер западных и северо-западных направлений будет дуть порывами до 18−23 метров в секунду, что по классификации силы ветра оценивается как шторм.

ГУ МЧС России по Волгоградской области настоятельно рекомендует соблюдать необходимые при непогоде меры безопасности. Пешеходам рекомендуется обходить шаткие строения и слабо укрепленные конструкции, автомобилистам желательно парковать машины вдали от деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. Тем, кто решит переждать непогоду в помещении, спасатели советуют плотно закрыть окна и форточки.

В случае возникновения опасной ситуации звоните по телефону пожарно-спасательной службы «101».

Все новости региона
 Необычные рецепты шашлыков
Выше знамя поднимите: Сергей Шнуров написал гимн для фанатов «Зенита»
Кого задержат на таможне в майские праздники
Тушивший «Зимнюю вишню» пожарный написал письмо из СИЗО
Медведев заявил, что не планирует уходить на отдых
Как 30 лет назад пилот посадил самолет с «сорванной крышей»
Суперкороткая рабочая неделя ждет россиян после Первомая
Британка сняла на видео падение неопознанного предмета с неба
Обнаружено гигантское «мертвое пятно» на дне Оманского залива
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
ЦСКА в седьмой раз подряд вышел в «Финал четырех» Евролиги Баскетболисты московского клуба в гостях одержали победу над «Химками» в четвертом матче четвертьфинальной серии
Авто
Кортеж Ким Чен Ына: один старый «Мерседес» и двенадцать бегунов В сети появилось видео, как Ким Чен Ын отправляется на обед во время встречи лидеров Северной и Южной Кореи
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом» Актриса, режиссер и возлюбленная Данилы Козловского — о том, как снимала свой первый фильм с ним в одной из главных ролей, как снималась сама в его первом фильме, и о том, как победить предрассудки
Недвижимость
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
5 неожиданных направлений на майские праздники
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Леди
Тогда и сейчас: как изменились солистки группы «Стрелки» Во второй половине 90-х была создана группа «Стрелки», под песни которой танцевали на всех дискотеках
Дети
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил 30 апреля Филиппу Киркорову исполняется 51 год. Вспоминаем его главные принципы воспитания детей
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь