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14:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Пять черных медведей нагрянули в дом американки

Жительница американского штата Теннесси Шерон Тернер сняла на видео пять черных медведей, которые собрались у нее во дворе. По ее словам, она неоднократно замечала их в округе, однако прежде звери не подходили настолько близко к ее дому, особенно в таком количестве.

Жительница американского штата Теннесси Шерон Тернер (Sharon Turner) сняла на видео пять черных медведей, которые собрались у нее во дворе. Об этом сообщает UPI.

«Я вышла на террасу как раз вовремя, чтобы запечатлеть этот редкий момент», — говорит женщина. По ее словам, она неоднократно замечала в округе медведей, однако прежде звери не подходили настолько близко к ее дому, тем более в таком количестве.

«У меня во дворе пять медведей, — комментирует она за кадром. — Мама, три медвежонка и, думаю, самец. Поверить не могу. Пять медведей!» При ближайшем рассмотрении пятое животное оказалось не самцом, а еще одним детенышем. Медведи гуляли по двору около десяти минут, а потом ушли в лес.

Черный медведь (барибал) — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4−2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей.

В апреле в Колорадо медведь закрылся в автомобиле и подавал звуковой сигнал, пока его не выпустили. По-видимому, зверь проник внутрь через пассажирскую дверь и случайно захлопнул ее за собой. Оказавшись взаперти, он принялся крушить салон.

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