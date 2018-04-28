Ежа и малую выпь исключили из Красной книги Свердловской области

«По итогам обсуждения и согласования с представителями научного сообщества, было принято решение исключить из Красной книги Свердловской области: один вид млекопитающих — Обыкновенный еж; три вида птиц — Малая выпь, Луток, Сплюшка; а также три вида растений — Василек цельнокрайнолистный, Тимьян Талиева, Норичник Скополии», — отмечается в сообщении.

Координационная комиссия сформировала уточненный перечень для второго издания Красной книги региона. Ее выход намечен на конец 2018 года.

Областной каталог редких животных и растений переиздается раз в десять лет. Помимо уже перечисленных, еще несколько видов животных и растений будут перенесены из разряда исчезающих в разряд восстановившихся.