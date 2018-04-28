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13:18 (мск), источник: ЕАН

Ежа и малую выпь исключили из Красной книги Свердловской области

В Свердловской области пересмотрели список животных, растений и грибов, внесенных в Красную книгу региона, сообщили в департаменте информполитики губернатора области.

«По итогам обсуждения и согласования с представителями научного сообщества, было принято решение исключить из Красной книги Свердловской области: один вид млекопитающих — Обыкновенный еж; три вида птиц — Малая выпь, Луток, Сплюшка; а также три вида растений — Василек цельнокрайнолистный, Тимьян Талиева, Норичник Скополии», — отмечается в сообщении.

Координационная комиссия сформировала уточненный перечень для второго издания Красной книги региона. Ее выход намечен на конец 2018 года.

Областной каталог редких животных и растений переиздается раз в десять лет. Помимо уже перечисленных, еще несколько видов животных и растений будут перенесены из разряда исчезающих в разряд восстановившихся.

При этом в целом список краснокнижных видов будет значительно дополнен, в том числе видами, теми, что включены Красную книгу РФ.

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