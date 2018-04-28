С 10 мая будет ограничено движение по коммунальному мосту

Источник: Вести - Пермь

В Перми с 10 мая до 8 июня будет ограничено движение по Камскому коммунальному мосту.

Подрядчик обязуется сделать ремонт на двух полосах в направлении из города на участке от улицы Окулова до середины моста, сообщили в администрации Перми. Будет заменено асфальтовое покрытие, защитный слой и гидроизоляция.