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13:21 (мск), источник: АиФ Самара

В ходе акций по посадке леса в Самарской области посажено 200 тыс. деревьев

В акции приняли участие более тысячи человек.

В пятницу, 27 апреля, в ходе нескольких десятков мероприятий в рамках ежегодной региональной акции «Всероссийский день посадки леса» на территории лесного фонда Самарской области высажено 200 тысяч саженцев лесных культур на общей площади 30 гектар, сообщает региональное правительство.

Помимо посадки деревьев, участники акций проводили уборку леса от мусора.

Всего в акции приняли участие более тысячи человек -жители городов и районов области, школьники, студенты высших и средне-специальных учреждений образования, представители политических партий, федеральных и региональных органов исполнительной власти, крупных предприятий и бизнес-сообщества, общественных организаций, социально-экологических фондов, общественных объединений и организаций, волонтеры.

Центральные мероприятия акции, в результате которых высажено более 80 тысяч саженцев лесных культур, прошли на территории городского леса Тольятти, пострадавшего от пожаров в 2010 году.

Как отмечают организаторы акций, с каждым годом в мероприятиях по посадке и уборке леса принимают участие все большее количество волонтёров.

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