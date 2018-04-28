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14:47 (мск), источник: Publika.md

Синоптики не исключают того, что заморозки повторятся на следующе неделе

Минувшей ночью синоптики зарегистрировали в пяти районах страны заморозки на поверхности почвы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 94% 756 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Publika.md

Самую низкую температуру — минус три градуса — показали термометры Рыбницкой метеостанции.

Между тем днем жарко. До четвертого мая объявлен желтый код в связи с повышенной пожароопаснотью.

«Не исключено, что следующей ночью заморозки местами повторятся. В последующие дни ожидается хорошая, довольно теплая погода. Ночью температура воздуха составит около 10−15 градусов выше ноля, а днём повысится до 29−30 градусов», — cказала синоптик Татьяна Армаш.

Специалисты уверены, что в этот период года заморозки не опасны для посевов сельскохозяйственных культур. И все же они требуют особой заботы.

«Надо учитывать, что с каждым метром температура увеличивается на два градуса. Если на поверхности земли минус 2 градуса, то метром выше около нуля. Большинству растений вреда не будет. Возможно, почувствуют заморозки чувствительные к перепадам температуры абрикос, персик, фундук, кизил, грецкий орех. Но только те, которые высадили в низинах», — cообщил глава управления Минсельхоза Василе Шарбан.

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