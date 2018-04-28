Синоптики не исключают того, что заморозки повторятся на следующе неделе

Между тем днем жарко. До четвертого мая объявлен желтый код в связи с повышенной пожароопаснотью.



«Не исключено, что следующей ночью заморозки местами повторятся. В последующие дни ожидается хорошая, довольно теплая погода. Ночью температура воздуха составит около 10−15 градусов выше ноля, а днём повысится до 29−30 градусов», — cказала синоптик Татьяна Армаш.



Специалисты уверены, что в этот период года заморозки не опасны для посевов сельскохозяйственных культур. И все же они требуют особой заботы.



«Надо учитывать, что с каждым метром температура увеличивается на два градуса. Если на поверхности земли минус 2 градуса, то метром выше около нуля. Большинству растений вреда не будет. Возможно, почувствуют заморозки чувствительные к перепадам температуры абрикос, персик, фундук, кизил, грецкий орех. Но только те, которые высадили в низинах», — cообщил глава управления Минсельхоза Василе Шарбан.