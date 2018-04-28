Культурных волонтеров впервые начали готовить в Новосибирской области

Источник: РИА "Новости"

«Раньше как такового обучения культурных волонтеров у нас не было, мы только начали работать с этим направлением и пытаемся понять возможности и потребности Новосибирска. В таких городах как Москва и Санкт-Петербург культурное волонтерство развито и реализуется, и это ведь не только помощь в работе в библиотечных фондах, это самостоятельно проведение акций при тех же музеях. У нас, к сожалению, пока это направление было упущено», — отметила собеседница агентства.

Как уточнили организаторы акции, после объявления набора стать культурными волонтерами выразило желание 72 человека, после собеседований и конкурсного отбора осталось 50 человек, которые уже начали работать в музеях и архивах.

По словам кураторов проекта по культурному волонтерству, они даже не ожидали такого внимания к новому для себя направлению.

«Мы не ожидали такого отклика большого, к нам внезапно пришли даже не типичные наши активисты, а совершенно новые люди. Они раньше не были на наших проектах, не интересовались волонтерством, но именно культурное направление их и привлекло», — пояснила специалист отдела развития молодежных и добровольческих инициатив регионального Дома молодежи.