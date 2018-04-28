Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли
Что будет, если «закончились права»
«Дочкин папа»: Игорь Николаев позабавил соцсети фотографией с дочерью
В ДНР сообщили о погибших в результате обстрела
«В стиле диско»: внучка Софии Ротару примерила мини-платье
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Эксгумация туриста группы Дятлова выявила загадочные повреждения
Кипр попросил Москву о помощи
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Су-30СМ уничтожил фрегат ракетой Х-35 у берегов Сирии — видео
СМИ о том, как Турция нашла альтернативу ПВО РФ
Ольга Бузова сыграла продавщицу в новом клипе Филиппа Киркорова
Максим Матвеев позирует в пиджаке на голое тело
Порошенко о реакции РФ на санкции: не ожидали такого результата
Ошибка пилота ВВС Франции привела к последствиям
Церковь в Магадане оштрафовали на 25 млн рублей за кражу воды
Россияне ждут снижения цен на жилье
Фоторепортажи
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
14:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Внешность 93-летней актрисы поразила поклонников

Американская актриса Сисели Тайсон, которой в декабре 2017 года исполнилось 93, появилась на фестивале классического кино Turner Classic Movies в Китайском театре TCL в Лос-Анджелесе. Белый брючный костюм с цветочным принтом Тайсон дополнила остроносыми туфлями из кожи питона, ожерельем и смарт-часами Apple Watch.

Американская актриса Сисели Тайсон, которой в декабре 2017 года исполнилось 93, появилась на фестивале классического кино Turner Classic Movies в Китайском театре TCL в Лос-Анджелесе, США, в наряде американского бренда B Michael. Об этом сообщает Vogue.

Белый брючный костюм с цветочным принтом серого цвета Тайсон дополнила остроносыми туфлями из кожи питона, многослойным ожерельем и смарт-часами Apple Watch. Журналисты издания отметили, что на голове актрисы была модная стрижка-боб с окрашиванием омбре.

Сисели Тайсон была удостоена премии «Эмми» за лучшую женскую роль в телефизионном фильме «Автобиография мисс Джейн Питтман» в 1974 году. Двумя годами ранее ее номинировали на «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Саундер».

В феврале 68-летняя Сюзи Грант из Великобритании завела аккаунт в социальной сети Instagram, посвященный моде и стилю. Женщина запустила блог под названием «Альтернативное Старение», чтобы вдохновить людей преклонного возраста вести активную жизнь. На страницах в социальных сетях британка стала делиться фотографиями своих ярких нарядов, рассказами о путешествиях, модными советами и рецептами здорового питания.

 Раскрыт план Путина для «решительного прорыва»
США предрекли смерть авиации России
Медведев пригласил Обаму посмотреть на «клочья» от экономики РФ
Тушивший «Зимнюю вишню» пожарный написал письмо из СИЗО
МИД предупредил о риске захвата судов РФ украинскими силовиками
Британка сняла на видео падение неопознанного предмета с неба
Как 30 лет назад пилот посадил самолет с «сорванной крышей»
Путин поддержал идею объявить 2019 год Годом театра
Обнаружено гигантское «мертвое пятно» на дне Оманского залива
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
ЦСКА в седьмой раз подряд вышел в «Финал четырех» Евролиги Баскетболисты московского клуба в гостях одержали победу над «Химками» в четвертом матче четвертьфинальной серии
Авто
Кортеж Ким Чен Ына: один старый «Мерседес» и двенадцать бегунов В сети появилось видео, как Ким Чен Ын отправляется на обед во время встречи лидеров Северной и Южной Кореи
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом» Актриса, режиссер и возлюбленная Данилы Козловского — о том, как снимала свой первый фильм с ним в одной из главных ролей, как снималась сама в его первом фильме, и о том, как победить предрассудки
Недвижимость
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
На популярном испанском курорте запретят сдавать квартиры туристам
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Леди
Тогда и сейчас: как изменились солистки группы «Стрелки» Во второй половине 90-х была создана группа «Стрелки», под песни которой танцевали на всех дискотеках
Дети
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил 30 апреля Филиппу Киркорову исполняется 51 год. Вспоминаем его главные принципы воспитания детей
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь