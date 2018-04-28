Внешность 93-летней актрисы поразила поклонников

Американская актриса Сисели Тайсон, которой в декабре 2017 года исполнилось 93, появилась на фестивале классического кино Turner Classic Movies в Китайском театре TCL в Лос-Анджелесе, США, в наряде американского бренда B Michael. Об этом сообщает Vogue.

Белый брючный костюм с цветочным принтом серого цвета Тайсон дополнила остроносыми туфлями из кожи питона, многослойным ожерельем и смарт-часами Apple Watch. Журналисты издания отметили, что на голове актрисы была модная стрижка-боб с окрашиванием омбре.

Сисели Тайсон была удостоена премии «Эмми» за лучшую женскую роль в телефизионном фильме «Автобиография мисс Джейн Питтман» в 1974 году. Двумя годами ранее ее номинировали на «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Саундер».