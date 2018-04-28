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14:02 (мск), источник: Интерфакс

Самолет времен Великой Отечественной войны нашли на стройке в Петербурге

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — Военнослужащие обследуют самолет времен Великой Отечественной войны, найденный при проведении строительных работ в Петербурге, сообщили «Интерфаксу «в пресс-службе округа.

«Самолет был обнаружен при проведении строительных работ в выставочном комплексе Ленэкспо. Военнослужащие отдельного поискового батальона Западного военного округа прибыли на место обнаружения самолета… и приступили к его идентификации», — сообщили в пресс-службе.

По ее данным, найденный самолет предположительно находился в составе Балтийского флота и участвовал в обороне Ленинграда.

«Будет обследована местность на предмет обнаружения неразорвавшихся боеприпасов, проведены работы по раскопке и извлечению и фрагментов самолёта из земли, определению его типа и бортовых номеров», — сообщили в пресс-службе.

Военкомат Петербурга готов помочь в установлении судьбы экипажа.

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