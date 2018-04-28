Самолет времен Великой Отечественной войны нашли на стройке в Петербурге

«Самолет был обнаружен при проведении строительных работ в выставочном комплексе Ленэкспо. Военнослужащие отдельного поискового батальона Западного военного округа прибыли на место обнаружения самолета… и приступили к его идентификации», — сообщили в пресс-службе.

По ее данным, найденный самолет предположительно находился в составе Балтийского флота и участвовал в обороне Ленинграда.

«Будет обследована местность на предмет обнаружения неразорвавшихся боеприпасов, проведены работы по раскопке и извлечению и фрагментов самолёта из земли, определению его типа и бортовых номеров», — сообщили в пресс-службе.