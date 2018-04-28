Волгоградцев приглашают в Комсомольский сад на майские праздники
Для горожан подготовили
Для горожан подготовили
В Комсомольском саду в центре Волгограда со 2 по 9 мая запланировано проведение праздничных мероприятий.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» организаторы, 2 мая горожан ждет зарядка с
4 мая пройдет концерт и акции «Рисунок мальчишки» и «Вальс Победы» с 18:00 до 19:00.5 мая состоится
6 мая пройдет выступление волгоградских
7 мая по Комсомольскому саду пройдет велоэкскурсия с 17:30 до 19:00. А в 14:00 стартует первенство по жиму.
8 мая состоится акция «Армада Победы» и
9 мая волгоградцев ждет акция «Георгиевская ленточка», концерт и крестный ход на Мамаев курган.