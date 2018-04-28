Волгоградцев приглашают в Комсомольский сад на майские праздники

В Комсомольском саду в центре Волгограда со 2 по 9 мая запланировано проведение праздничных мероприятий.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» организаторы, 2 мая горожан ждет зарядка с бэби-клубом, эстафета для родителей и детей, дискотека «Для тех, кому до… » с 11:00 до 14:00. А с 16:00 до 18:00 состоится праздник-маёвка «Мир, труд, май».

4 мая пройдет концерт и акции «Рисунок мальчишки» и «Вальс Победы» с 18:00 до 19:00.5 мая состоится I-й городской Свободный микрофон в 17:00.

6 мая пройдет выступление волгоградских рок-коллективов и джем-сейшн с 13:00 до 20:00.

7 мая по Комсомольскому саду пройдет велоэкскурсия с 17:30 до 19:00. А в 14:00 стартует первенство по жиму.

8 мая состоится акция «Армада Победы» и гала-концерт молодежного патриотического фестиваля с 17:00 до 19:00.