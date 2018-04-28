Волгоградцам запретили гулять по лесам

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области введен запрет на посещение лесов. Эта мера продиктована необходимостью обеспечения пожарной безопасности.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации Волгоградской области, с 28 апреля на территории региона введен режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

За соблюдением режима будут следить госинспекторы комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона, работники лесничеств, сотрудники МЧС, правоохранительных органов, казачьих объединений, а также специалисты отделов охраны природных парков Волгоградской области. Для информирования населения о действующем запрете на въездах в леса устанавливаются предупредительные аншлаги и шлагбаумы, контрольно-пропускные пункты.