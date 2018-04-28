Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли
Что будет, если «закончились права»
Почему британского принца назвали французским именем
Кем на самом деле была няня Пушкина Арина Родионовна
Постройневшая Мэрайя Кэри сходила на свидание
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Эксгумация туриста группы Дятлова выявила загадочные повреждения
Кипр попросил Москву о помощи
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Су-30СМ уничтожил фрегат ракетой Х-35 у берегов Сирии — видео
СМИ о том, как Турция нашла альтернативу ПВО РФ
Александр Серов изменился до неузнаваемости
«В стиле диско»: внучка Софии Ротару примерила мини-платье
Порошенко о реакции РФ на санкции: не ожидали такого результата
Ошибка пилота ВВС Франции привела к последствиям
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
13:52 (мск), источник: Newsroom24.ru

Маршруты общественного транспорта продлят до парка Победы

Такую задачу поставил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов на встрече с ветеранами.

Источник: Newsroom24.ru

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов встретился с представителями городских ветеранских организаций. Об этом сообщает Управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Участники встречи обсудили график праздничных мероприятий в преддверии Дня Победы, а директор парка Победы на Гребном канале Сергей Патлань представил свое видение его развития.

Территория парка сегодня составляет 44 гектара, на ней размещается 46 единиц техники. Новая техника не поступала с 2016 года. «Сейчас прорабатывается соглашение с московским парком “Патриот”, который знаменит своей богатой музейной коллекцией. Договоренности предполагают поставку в парк Победы новых образцов военной техники и тренажеров», — рассказал Сергей Патлань. Также он сообщил о том, что парк находится далеко от остановок общественного транспорта.

Владимир Панов поставил перед профильным департаментом мэрии задачу продлить некоторые маршруты общественного транспорта до парка. Кроме того, по поручению мэра, там проведут ремонт окопных сооружений для проведения исторических реконструкций. Также на встрече рассматривалась возможность создания на территории парка военного музея в виде закрытой экспозиции.

Все новости региона
 Нижегородским дачникам объяснили, как избежать пробок
Нижегородская область готова к внедрению новых принципов кадровой политики.
Кого задержат на таможне в майские праздники
Тушивший «Зимнюю вишню» пожарный написал письмо из СИЗО
Жителей Паники призвали не волноваться из-за аварии нефтепровода
Ученые объяснили аномальную живучесть вирусов
Британка сняла на видео падение неопознанного предмета с неба
Путин поддержал идею объявить 2019 год Годом театра
Как 30 лет назад пилот посадил самолет с «сорванной крышей»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
ЦСКА в седьмой раз подряд вышел в «Финал четырех» Евролиги Баскетболисты московского клуба в гостях одержали победу над «Химками» в четвертом матче четвертьфинальной серии
Авто
Кортеж Ким Чен Ына: один старый «Мерседес» и двенадцать бегунов В сети появилось видео, как Ким Чен Ын отправляется на обед во время встречи лидеров Северной и Южной Кореи
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом» Актриса, режиссер и возлюбленная Данилы Козловского — о том, как снимала свой первый фильм с ним в одной из главных ролей, как снималась сама в его первом фильме, и о том, как победить предрассудки
Недвижимость
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил 30 апреля Филиппу Киркорову исполняется 51 год. Вспоминаем его главные принципы воспитания детей
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь