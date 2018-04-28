Маршруты общественного транспорта продлят до парка Победы

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов встретился с представителями городских ветеранских организаций. Об этом сообщает Управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.



Участники встречи обсудили график праздничных мероприятий в преддверии Дня Победы, а директор парка Победы на Гребном канале Сергей Патлань представил свое видение его развития.



Территория парка сегодня составляет 44 гектара, на ней размещается 46 единиц техники. Новая техника не поступала с 2016 года. «Сейчас прорабатывается соглашение с московским парком “Патриот”, который знаменит своей богатой музейной коллекцией. Договоренности предполагают поставку в парк Победы новых образцов военной техники и тренажеров», — рассказал Сергей Патлань. Также он сообщил о том, что парк находится далеко от остановок общественного транспорта.



Владимир Панов поставил перед профильным департаментом мэрии задачу продлить некоторые маршруты общественного транспорта до парка. Кроме того, по поручению мэра, там проведут ремонт окопных сооружений для проведения исторических реконструкций. Также на встрече рассматривалась возможность создания на территории парка военного музея в виде закрытой экспозиции.