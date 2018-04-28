Общенациональный субботник: тысячи людей присоединились к акции с самого утра

Общенациональную акцию объявили по всей стране, и уборка идет во многих городах.



В кишиневской парке Валя Морилор собрались 120 волонтеров. Они вынесли 300 мешков мусора.



«Мы нашли даже сожженные покрышки. Очень трудно собирать проволочки и другой мелкий мусор».



«Мы хотим, чтобы город был зеленым, уютным. Чтобы было, где отдыхать и гулять с детьми, внуками».



Активисты Демпартии установили в парке баннеры, призывающие горожан соблюдать чистоту.



«Мы призываем людей заботиться о месте, где они живут, не бросать мусор в общественных местах, выйти вместе с нами на генеральную уборку».



В общенациональном субботнике приняли участие и депутаты-демократы.



«Это очень своевременная инициатива. Хотя уже многое сделано, в том числе перед Пасхой, работа, как видите, еще есть», — cказал депутат ДПМ Виктор Мындру.



По официальной статистике, ежегодно в нашей стране производится примерно три миллиона кубических метров мусора. Из них 15% утилизируется, 25 уничтожается, а 60% складируется на мусорных свалках.