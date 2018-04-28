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13:21 (мск), источник: Комсомольская правда

30 красавиц сразятся за корону «Мисс Беларусь — 2018»

4 мая Национальный конкурс красоты пройдет в Минске в 11-й раз, и за корону из белого золота, усыпанную полутысячей фианитов и топазов, сразятся самые красивые девушки страны.

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Напомним, изначально их было больше 700 — желающих стать лучшей девушкой Беларуси. В результате нескольких кастингов и собеседований выбирали не только красивых, но и интеллектуально развитых и харизматичных девушек.

Зачем красавицам устроили такие испытания? Все просто — «Мисс Беларусь» становится на ближайшие два года представителем страны, будет участвовать в международных конкурсах красоты. Важно, чтобы девушка соединяла в себе духовность, интеллект, креативность и доброту.

После того как осталось только 30 финалисток, им устроили «сборы» в Минске.

В течение трех недель они готовились к этому мероприятию, учились дефиле, хореографии и прочим премудростям, которыми должны владеть участницы конкурса красоты.

Интересно, что в течение этого времени все девушки, даже минчанки, жили в гостинице, у них была строгая дисциплина, не разрешалось съездить домой даже на денек. Это тоже своего рода испытание, в котором проверялась коммуникабельность, умение дружить и работать в коллективе. Все выдержали этот экзамен с честью.

Ставки высоки: кроме звания «Мисс Беларусь — 2018» победительница получит денежный приз в размере 500 базовых величин и внедорожник Geely Atlas.

Крупные денежные призы получат и обладательницы титулов «Первая вице-мисс» и «Вторая вице-мисс». Подарки от партнеров и спонсоров предусмотрены и для обладательниц других номинаций.

Напомним, организаторами конкурса являются ОНТ, Национальная школа красоты и Министерство культуры.

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