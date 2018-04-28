Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил
В РФ начался громкий бракоразводный процесс
Идеальный макияж от Джей Ло: 7 составляющих
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Эксгумация туриста группы Дятлова выявила загадочные повреждения
Кипр попросил Москву о помощи
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Ракетный удар по фрегату возле сирийских берегов — видео
СМИ о том, как Турция нашла альтернативу ПВО РФ
«В стиле диско»: внучка Софии Ротару примерила мини-платье
Валерия надела тренч с ботинками на огромной платформе
Сябитова сказала, чем порадует мужа в первую ночь – СМИ
Странный вид сына Полищук беспокоит поклонников
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
13:17 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядит самый необычный магазин в мире (фото)

За водой и булочками покупателям придется подниматься 100 метров по отвесной скале.

Источник: AFP 2018

О любителях экстремального отдыха позаботились в Китае. На популярном скалолазном маршруте Национальном лесном парке Shiniuzhai в провинции Хуанинь открылся магазин. Причем расположен он не внизу маршрута и не на вершине скалы, а прямо посередине, на высоте 100 метров.

Он представляет собой простую конструкцию из пола, четырех стен и потолка, которые закреплены на отвесной скале с помощью веревок и другого скалолазного оборудования.

Источник: AFP 2018

В магазинчике покупатели могут приобрести воду, энергетические напитки, батончики, хлеб и другие продукты (если, конечно, доберутся до него). Расплатиться можно как наличными, так и картой.

Единственная сложность заключается, конечно, в высоте — все продукты приходится доставлять наверх с помощью веревок, а продавец весь день должен быть «начеку» и соблюдать правила безопасности.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Ему запретили вино и пиво»
Художница создает удивительные цветы из бумаги (фото)
Кого задержат на таможне в майские праздники
Тушивший «Зимнюю вишню» пожарный написал письмо из СИЗО
Медведев заявил, что не планирует уходить на отдых
Как 30 лет назад пилот посадил самолет с «сорванной крышей»
Суперкороткая рабочая неделя ждет россиян после Первомая
Британка сняла на видео падение неопознанного предмета с неба
Обнаружено гигантское «мертвое пятно» на дне Оманского залива
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
ЦСКА в седьмой раз подряд вышел в «Финал четырех» Евролиги Баскетболисты московского клуба в гостях одержали победу над «Химками» в четвертом матче четвертьфинальной серии
Авто
Кортеж Ким Чен Ына: один старый «Мерседес» и двенадцать бегунов В сети появилось видео, как Ким Чен Ын отправляется на обед во время встречи лидеров Северной и Южной Кореи
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом» Актриса, режиссер и возлюбленная Данилы Козловского — о том, как снимала свой первый фильм с ним в одной из главных ролей, как снималась сама в его первом фильме, и о том, как победить предрассудки
Недвижимость
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Семьи с доходом 15 тыс. рублей смогут получить субсидии на ЖКУ
5 неожиданных направлений на майские праздники
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Леди
Тогда и сейчас: как изменились солистки группы «Стрелки» Во второй половине 90-х была создана группа «Стрелки», под песни которой танцевали на всех дискотеках
Дети
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил 30 апреля Филиппу Киркорову исполняется 51 год. Вспоминаем его главные принципы воспитания детей
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь