Как выглядит самый необычный магазин в мире (фото)

Источник: AFP 2018

О любителях экстремального отдыха позаботились в Китае. На популярном скалолазном маршруте Национальном лесном парке Shiniuzhai в провинции Хуанинь открылся магазин. Причем расположен он не внизу маршрута и не на вершине скалы, а прямо посередине, на высоте 100 метров.

Он представляет собой простую конструкцию из пола, четырех стен и потолка, которые закреплены на отвесной скале с помощью веревок и другого скалолазного оборудования.

Источник: AFP 2018

В магазинчике покупатели могут приобрести воду, энергетические напитки, батончики, хлеб и другие продукты (если, конечно, доберутся до него). Расплатиться можно как наличными, так и картой.

Единственная сложность заключается, конечно, в высоте — все продукты приходится доставлять наверх с помощью веревок, а продавец весь день должен быть «начеку» и соблюдать правила безопасности.