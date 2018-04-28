Путин поддержал идею объявить 2019 год Годом театра

Источник: AP 2018

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею объявить 2019 год в России Годом театра.

«Давайте так и сделаем — 2019 год объявим в России Годом театра», — заявил он на встрече с председателем Союза театральных деятелей России, художественным руководителем московского театра Et Cetera Александром Калягиным.

«Ура!» — отреагировал на эти слова Калягин. «Вы не представляете, как театральная общественность будет счастлива, как театр будет счастлив, — сказал он. — Это действительно очень важно». Глава государства отметил, что необходимо будет поработать над программой Года театра, и попросил представить ему соответствующие предложения.

Калягин заявил, что благодарен Путину за внимание к проблемам театрального дела. «И конечно, одно из проявлений такого внимания — мне бы очень хотелось, мы все время лоббируем, чтобы 2019 год стал Годом театра», — добавил он. «Помимо тех проблем, которые мы бы решили в театральный год, в Год театра, мы наметили бы какой-то путь и составили стратегический план до 2030 года», — подчеркнул Калягин. Он представил главе государства трехстраничный перечень подходов к решению актуальных проблем театральной сферы. Перечисляя некоторые из них, он назвал необходимость ремонта зданий, вопросы образования, зарплат, технической базы.