Путин поддержал идею объявить 2019 год Годом театра
Об этом глава государства заявил на встрече с председателем Союза театральных деятелей России Александром Калягиным.
Об этом глава государства заявил на встрече с председателем Союза театральных деятелей России Александром Калягиным.
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею объявить 2019 год в России Годом театра.
«Давайте так и сделаем — 2019 год объявим в России Годом театра», — заявил он на встрече с председателем Союза театральных деятелей России, художественным руководителем московского театра Et Cetera Александром Калягиным.
«Ура!» — отреагировал на эти слова Калягин. «Вы не представляете, как театральная общественность будет счастлива, как театр будет счастлив, — сказал он. — Это действительно очень важно». Глава государства отметил, что необходимо будет поработать над программой Года театра, и попросил представить ему соответствующие предложения.
Калягин заявил, что благодарен Путину за внимание к проблемам театрального дела. «И конечно, одно из проявлений такого внимания — мне бы очень хотелось, мы все время лоббируем, чтобы 2019 год стал Годом театра», — добавил он. «Помимо тех проблем, которые мы бы решили в театральный год, в Год театра, мы наметили бы
Глава союза вспомнил о словах Путина из послания парламенту, в которых тот указал на необходимость строительства новых домов культуры. «Это было бы прекрасно, — считает Калягин. — Молодежь и дети сызмальства приучаются к театру: театральные кружки, театр в школе, школа в театре и так далее, и тому подобное». «Мой внук, например, потрясающий математик, на виолончели играет блестяще, — рассказал он. — Просто [надо] как японцы, они в свое время сделали, всех отправили в творческие школы, потому что это совсем другое мышление». «Музыка связана с математикой напрямую», — заметил на это президент.