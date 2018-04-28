Красную площадь закроют для прохода с 4 по 9 мая
Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — Проход граждан на Красную площадь будет закрыт шесть дней, с 4 по 9 мая.
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Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — Проход граждан на Красную площадь будет закрыт шесть дней, с 4 по 9 мая.
Центр по связям с прессой и общественностью ФСО РФ поясняет, что это связано с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
ФСО уточняет, что ограничения будут действовать с 9:00 утра 4 мая до 20:00 9 мая 2018 года.