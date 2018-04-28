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15:24 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже появился Центр технологического предпринимательства и инноваций

Воронежский опорный университет объединит науку и бизнес для технологического прорыва.

Источник: пресс-служба ВГТУ

Подписание соглашения о создании Автономной некоммерческой организации «Центр технологического предпринимательства и инноваций» состоялось в ВГТУ в пятницу, 27 апреля. Центр призван объединить вузы, предприятия и организации Воронежской области для модернизации учебного процесса и реализации проектов, в которых нуждается экономика области.

— Это будет единая система, площадка для взаимодействия с работодателем. Мы понимаем, что все идет к тому, что профессиональные стандарты и профобразование будут полностью зависеть от работодателя. Он будет диктовать нам, как готовить студентов и какие компетенции нужны, — пояснил ректор ВГТУ Сергей Колодяжный.

К проекту уже присоединились 16 организаций. Среди них АО «ДСК», ПАО «Ростелеком», ООО «Инстеп», АО «Турбонасос» и другие. Техническое взаимодействие с учеными позволит компаниям внедрить в производство инновации, не прибегая к услугам поставщиков из других регионов или стран.

— Сейчас мы должны быстро схватывать идеи, дающие максимальный эффект. Такие площадки, с одной стороны, позволят смотреть на кадры, студентов, которые в состоянии не только генерировать идеи, но и совместно с нами реализовать их. А с другой, развивать цифровую экономику страны, — сказала руководитель воронежского филиала ПАО «Ростелеком» Наталья Титова.

Для развития региональной экосистемы технологического предпринимательства Центр будет решать конкретные задачи. Среди них формирование «заказа на инновации»; налаживание системного «диалога» вузов, малых инновационных предприятий и индустриальных партнеров;
развитие системы консультационной и экспертной поддержки стартапов и коммерциализации разработок; установление взаимовыгодного партнерства с крупными федеральными компаниями; внедрение современных методик обучения и наставничества в инновационно-технологической среде; создание среды частных инвесторов.

Накануне, на съезде Российского союза ректоров, президент России Владимир Путин призвал вузы создавать благоприятные условия для реализации проектов молодых ученых. И ВГТУ оказывается фактически первым учебным заведением в стране, которое уже сейчас реализует этот призыв.

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