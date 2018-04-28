Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Кожевникова пришла на премьеру фильма «Собибор» с мамой
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Валерия вступилась за детей, сделавших ей дорогой подарок
Близкие Джигарханяна больше не скрывают правду о его здоровье
Ольга Бузова сыграла продавщицу в новом клипе Филиппа Киркорова
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Эксгумация туриста группы Дятлова выявила загадочные повреждения
Кипр попросил Москву о помощи
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Су-30СМ уничтожил фрегат ракетой Х-35 у берегов Сирии — видео
СМИ о том, как Турция нашла альтернативу ПВО РФ
Александр Серов изменился до неузнаваемости
«В стиле диско»: внучка Софии Ротару примерила мини-платье
Порошенко о реакции РФ на санкции: не ожидали такого результата
Ошибка пилота ВВС Франции привела к последствиям
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
13:49 (мск), источник: НТА-Приволжье

ТЦ «Шайба» в Нижнем Новгороде временно закрыт в связи с выявленными нарушениями пожарной безопасности

ТЦ «Шайба» в Нижнем Новгороде временно закрыт в связи с выявленными нарушениями пожарной безопасности.

Источник: Reuters

Как информирует объединённая пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области, в заявлении прокуратуры, направленном в Канавинский районный суд, отмечается, что здание торгового центра «Шайба», в котором были выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, представляет угрозу жизни и здоровью людей.

Определением суда эксплуатация ТЦ «Шайба» находящегося по адресу: Н. Новгород, Московское шоссе, д. 9, приостановлена до полного устранения нарушений.

Напомним, эксплуатация ТЦ «Рио» и ТЦ «Звезда» в Нижнем Новгороде была приостановлена из-за выявленных нарушений пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что региональное управление МЧС предложило закрыть 23 ТРЦ в Нижегородской области из-за нарушений требований пожарной безопасности.

Все новости региона
Кого задержат на таможне в майские праздники
Тушивший «Зимнюю вишню» пожарный написал письмо из СИЗО
Жителей Паники призвали не волноваться из-за аварии нефтепровода
Британка сняла на видео падение неопознанного предмета с неба
Как 30 лет назад пилот посадил самолет с «сорванной крышей»
Путин поддержал идею объявить 2019 год Годом театра
Медведев заявил, что не планирует уходить на отдых
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
ЦСКА в седьмой раз подряд вышел в «Финал четырех» Евролиги Баскетболисты московского клуба в гостях одержали победу над «Химками» в четвертом матче четвертьфинальной серии
Авто
Кортеж Ким Чен Ына: один старый «Мерседес» и двенадцать бегунов В сети появилось видео, как Ким Чен Ын отправляется на обед во время встречи лидеров Северной и Южной Кореи
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом» Актриса, режиссер и возлюбленная Данилы Козловского — о том, как снимала свой первый фильм с ним в одной из главных ролей, как снималась сама в его первом фильме, и о том, как победить предрассудки
Недвижимость
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Семьи с доходом 15 тыс. рублей смогут получить субсидии на ЖКУ
5 неожиданных направлений на майские праздники
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил 30 апреля Филиппу Киркорову исполняется 51 год. Вспоминаем его главные принципы воспитания детей
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь