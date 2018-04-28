ТЦ «Шайба» в Нижнем Новгороде временно закрыт в связи с выявленными нарушениями пожарной безопасности.

Как информирует объединённая пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области, в заявлении прокуратуры, направленном в Канавинский районный суд, отмечается, что здание торгового центра «Шайба», в котором были выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, представляет угрозу жизни и здоровью людей.