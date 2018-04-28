ТЦ «Шайба» в Нижнем Новгороде временно закрыт в связи с выявленными нарушениями пожарной безопасности
ТЦ «Шайба» в Нижнем Новгороде временно закрыт в связи с выявленными нарушениями пожарной безопасности.
ТЦ «Шайба» в Нижнем Новгороде временно закрыт в связи с выявленными нарушениями пожарной безопасности.
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Определением суда эксплуатация ТЦ «Шайба» находящегося по адресу: Н. Новгород, Московское шоссе, д. 9, приостановлена до полного устранения нарушений.
Напомним, эксплуатация ТЦ «Рио» и ТЦ «Звезда» в Нижнем Новгороде была приостановлена
Ранее сообщалось, что региональное управление МЧС предложило закрыть 23 ТРЦ в Нижегородской области