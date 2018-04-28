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14:48 (мск), источник: N + 1

Императорский пингвин обновил рекорд длительности погружения

Американские и новозеландские биологи зафиксировали самый долгий «нырок» императорских пингвинов, который продолжался 32,2 минуты.

Как пишут исследователи в Journal of Marine Ecology Progress Series, а также сообщает The Guardian, предыдущий рекорд составлял 27,6 минут.

Крупнейшие представители семейства пингвиновых — императорские пингвины (Aptenodytes forsteri) — обитают только в Антарктиде. Они питаются рыбой и головоногими, на которых охотятся в океане, иногда ныряя на глубину до 500 метров. Пингвины отлично приспособлены к глубоководным погружениям и долгому пребыванию под водой. Гемоглобин этих птиц способен лучше связывать кислород, так что на глубине в крови сохраняется бóльшее его количество. Плюс к этому во время погружения у пингвинов замедляется частота сердечных сокращений, и, соответственно, уменьшается расход кислорода. Толстый слой подкожного жира позволяет птицам выдерживать холод и на суше, и в воде, а кости, заполненные костной тканью, а не полые, как у многих птиц, уменьшают риск баротравмы.

Исследователи из Новой Зеландии и США под руководством Кимберли Гётц (Kimberly Goetz) из новозеландского Института водных и атмосферных исследований изучали передвижения и охоту императорских пингвинов. В марте 2013 года они установили 20 не гнездовым птицам из колонии на побережье моря Росса (на юге континента) спутниковые передатчики, которые отслеживали их перемещения на суше и в воде. Передатчики работали до конца года.

После анализа данных выяснилось, что за неполные десять месяцев птицы ныряли 96 тысяч раз и преодолевали расстояние от 273 до 9 тысяч километров. Они погружались на глубину до 167 метров (в среднем на 90 метров) и находились под водой, в среднем, 4,6 минут. Но в 17 случаях птицы находились в воде дольше 27,6 минут — предыдущего рекорда императорских пингвинов. Самое долгое погружение продолжалось 32,3 минуты.

«На данный момент мы не знаем, то ли пингвинам становится труднее находить пищу и им приходится глубже нырять для этого, то ли они по какой-то причине отклоняются от курса и не могут найти полынью. Соответственно, не найдя полыньи, они не могут всплыть на поверхность [раньше]», — объясняет Гётц. В дальнейшем ученые попытаются найти ответ на этот вопрос. Возможно, для этого понадобится установить подледные видеокамеры, чтобы понять, что пингвины делают подо льдом, и на кого они охотятся.

Недавно физики изучили структуру нескольких гнездовых колоний королевских пингвинов — близких родичей императорских, и пришли к выводу, что их можно описать уравнением двумерной жидкости, в которой взаимодействие элементов похоже на взаимодействие неполярных молекул.

Екатерина Русакова.

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