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14:13 (мск), источник: РИА Новости

Путин согласился объявить следующий год Годом театра

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Следующий, 2019 год, будет объявлен в России Годом театра, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: РИА Новости

В субботу на встрече с председателем Союза театральных деятелей РФ Александром Калягиным президент обсуждал театральные вопросы. Глава союза высказал пожелание сделать 2019 год в России Годом театра.

«Знаю, что вы эту идею вынашиваете давно. Мы с вами говорили на этот счет. Давайте так и сделаем: 2019 год объявим в России Годом театра», — ответил Путин на предложение Калягина. Текст встречи опубликован на сайте Кремля.

Текущий 2018-й год объявлен в России Годом добровольца и волонтера.

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