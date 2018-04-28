Путин согласился объявить следующий год Годом театра

В субботу на встрече с председателем Союза театральных деятелей РФ Александром Калягиным президент обсуждал театральные вопросы. Глава союза высказал пожелание сделать 2019 год в России Годом театра.

«Знаю, что вы эту идею вынашиваете давно. Мы с вами говорили на этот счет. Давайте так и сделаем: 2019 год объявим в России Годом театра», — ответил Путин на предложение Калягина. Текст встречи опубликован на сайте Кремля.