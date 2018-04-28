Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Это ужас»: канадский пианист поделился впечатлениями от Киева
Что будет, если «закончились права»
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил
США потребует от России открыть заблокированный маршрут самолетам
Александр Серов изменился до неузнаваемости
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Эксгумация туриста группы Дятлова выявила загадочные повреждения
Кипр попросил Москву о помощи
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Су-30СМ уничтожил фрегат ракетой Х-35 у берегов Сирии — видео
СМИ о том, как Турция нашла альтернативу ПВО РФ
Александр Серов изменился до неузнаваемости
«В стиле диско»: внучка Софии Ротару примерила мини-платье
Порошенко о реакции РФ на санкции: не ожидали такого результата
Ошибка пилота ВВС Франции привела к последствиям
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
15:03 (мск), источник: Интерфакс

Ивановский школьник ранил себя кинжалом, исполняя роль Отелло в спектакле

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — Следователи в Иваново возбудили уголовное дело по факту получения подростком ножевого ранения во время исполнения роли в школьном спектакле. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону в субботу.

По данным следствия, 23 апреля 2018 года во время «Шекспировских чтений» 16-летний школьник, исполняя роль Отелло в спектакле, ранил себя кинжалом.

«Этот кинжал не был бутафорским, педагог принесла его из дома и предложила использовать в качестве реквизита», — отмечает пресс-служба.

Школьник был госпитализирован и получил необходимую медпомощь. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое, но угрозы его жизни нет.

Дело возбуждено в отношении учительницы о причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего по неосторожности (часть 2 статьи 118 УК РФ).

Медведев пригласил Обаму посмотреть на «клочья» от экономики РФ
Тушивший «Зимнюю вишню» пожарный написал письмо из СИЗО
МИД предупредил о риске захвата судов РФ украинскими силовиками
Британка сняла на видео падение неопознанного предмета с неба
Как 30 лет назад пилот посадил самолет с «сорванной крышей»
Путин поддержал идею объявить 2019 год Годом театра
Обнаружено гигантское «мертвое пятно» на дне Оманского залива
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
ЦСКА в седьмой раз подряд вышел в «Финал четырех» Евролиги Баскетболисты московского клуба в гостях одержали победу над «Химками» в четвертом матче четвертьфинальной серии
Авто
Кортеж Ким Чен Ына: один старый «Мерседес» и двенадцать бегунов В сети появилось видео, как Ким Чен Ын отправляется на обед во время встречи лидеров Северной и Южной Кореи
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом» Актриса, режиссер и возлюбленная Данилы Козловского — о том, как снимала свой первый фильм с ним в одной из главных ролей, как снималась сама в его первом фильме, и о том, как победить предрассудки
Недвижимость
5 неожиданных направлений на майские праздники
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Курилки вернутся в аэропорты Москвы
Леди
Тогда и сейчас: как изменились солистки группы «Стрелки» Во второй половине 90-х была создана группа «Стрелки», под песни которой танцевали на всех дискотеках
Дети
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил 30 апреля Филиппу Киркорову исполняется 51 год. Вспоминаем его главные принципы воспитания детей
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь