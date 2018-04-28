Ивановский школьник ранил себя кинжалом, исполняя роль Отелло в спектакле

По данным следствия, 23 апреля 2018 года во время «Шекспировских чтений» 16-летний школьник, исполняя роль Отелло в спектакле, ранил себя кинжалом.
«Этот кинжал не был бутафорским, педагог принесла его из дома и предложила использовать в качестве реквизита», — отмечает пресс-служба.
Школьник был госпитализирован и получил необходимую медпомощь. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое, но угрозы его жизни нет.
Дело возбуждено в отношении учительницы о причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего по неосторожности (часть 2 статьи 118 УК РФ).