Ростовчан ждут насыщенные майские праздники

Елена Кожухова отметила, что в этом году майские праздники начнутся уже в это воскресение — 29 апреля и продлятся до 9 мая. В парках города открываются сезоны, и для ростовчан приготовлено немало новинок и сюрпризов.

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Большой блок спортивных мероприятий традиционно пройдет 1 мая на Театральной площади. Весь день с 10.00 до 16.00 ростовчан ждут спортивные состязания, соревнования и возможность не только попробовать себя в самых различных вида спорта, но и получить призы и подарки. Обо всех спортивных мероприятиях рассказал начальник Управления по физической культуре и спорту Денис Браславский.

Этот год уникален тем, что ростовчан, в связи со 100-летним юбилеем Южного военного округа, ждет двойной праздник. 5 мая в 10.00 на Театральной площади состоится полноценный парад. В 12.00 на Набережной можно будет увидеть и посетить военные корабли Черноморского флота. Обращаем внимание, что Набережная будет перекрыта. Проход только через специальные пропускные пункты на пр. Буденновском, пер. Семашко и пр. Кировском.

В 17.00 на Театральной площади состоится праздничный концерт, где как обещают организаторы ростовчан ждет сюрприз — участие звезд российской эстрады. И в 21.00 — фейерверк.

С 1 мая стартует патриотическая акция «Георгиевская ленточка». Молодежь, волонтеры в общественных и проходимых местах будут раздавать ленточки всем желающим. Сейчас идет подготовительная разъяснительная работа в школах и ВУЗах города, где молодежи рассказывают о том, что это за акция, для чего мы повязываем ленточки, и что они символизируют.

7 и 8 мая во всех районах города пройдут возложения к памятникам и мемориалам.

Центральное событие 9 мая — это шествие ветеранов по Театральной площади в 9.00 и военный парад в 10.00. В 11.00 начнется шествие «Бессмертного полка». Всероссийская акция «Бессмертный полк» пройдет Ростове уже в 8 раз. Ожидается, что в акции примут участие порядка 100 тысяч человек. Колонну возглавят байкеры «Ночные волки», затем последуют машины военных лет. Сейчас как раз идет активная подготовка техники. Весь день в парках города будут идти праздничные мероприятия.

В 18.00 ростовчан ждет традиционный праздничный концерт на Театральной площади и 22.00 — музыкальный фейерверк. В это же время артиллерийский салют будет и в микрорайоне Суворовский.

Елена Кожухова подчеркнула, что в этом году предприняты беспрецедентные меры безопасности. Проход на мероприятия будет осуществляться через специальные пропускные пункты. Поэтому организаторы обратились к ростовчанам с просьбой не приносить напитки в стеклянных бутылках, не брать с собой рюкзаки и большие сумки. Обеспечивать порядок будет полиция, казачьи дружины и Добровольная народная дружина.