В Казани во время шествия «Бессмертного полка» перекроют Ленинскую дамбу

Источник: Комсомольская правда

В этом году 9 мая на День Победы в столице Татарстана ради участников акции «Бессмертный полк» усилят работу общественного транспорта. Так, в городе выделят дополнительные автобусы, а интервал движения поездов метро сократится.

Читайте также Парковки в центре Казани будут бесплатными в майские праздники

Как рассказал журналистам зампредседателя Общественной палаты Татарстана Тимур Халиков, в этот день общественный транспорт будет перевозить пассажиров в обычном режиме до 14.30.

При этом в Казани во время шествия «Бессмертного полка» перекроют движение на Ленинской дамбе. Но в этот раз участники акции смогут там воспользоваться еще и автобусами.

Так, планируется выделить несколько полос пешеходов в сторону станции метро «Козья Слобода». А остальная часть полос будет предназначена для дополнительных автобусов. Пересев на них люди смогут добраться до дома.