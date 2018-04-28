В Казани во время шествия «Бессмертного полка» перекроют Ленинскую дамбу
Для проезда оставят лишь часть полос, да и то только для дополнительных автобусов.
Для проезда оставят лишь часть полос, да и то только для дополнительных автобусов.
В этом году 9 мая на День Победы в столице Татарстана ради участников акции «Бессмертный полк» усилят работу общественного транспорта. Так, в городе выделят дополнительные автобусы, а интервал движения поездов метро сократится.
Как рассказал журналистам зампредседателя Общественной палаты Татарстана Тимур Халиков, в этот день общественный транспорт будет перевозить пассажиров в обычном режиме до 14.30.
При этом в Казани во время шествия «Бессмертного полка» перекроют движение на Ленинской дамбе. Но в этот раз участники акции смогут там воспользоваться еще и автобусами.
Так, планируется выделить несколько полос пешеходов в сторону станции метро «Козья Слобода». А остальная часть полос будет предназначена для дополнительных автобусов. Пересев на них люди смогут добраться до дома.
Одни автобусы будут курсировать в направлении Московского, Кировского, Авиастроительного районов. Другие направятся в центр города, Советский и Приволжский районы, и будут стоять около КРК «Пирамида».