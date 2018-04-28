Где устроить пикник и пожарить шашлык в Волгограде 2018
Оборудованные места для отдыха на природе в Волгограде и неподалеку, где можно пожарить шашлык.
Оборудованные места для отдыха на природе в Волгограде и неподалеку, где можно пожарить шашлык.
Что такое Первомай? Для
ГДЕ МОЖНО ПОЖАРИТЬ ШАШЛЫК.
Если у вас нет домика «в деревне», можно договориться о гостевом посещении турбазы. С человека возьмут от 300 рублей, за беседку с мангалом придется доплатить.
В черте Волгограда и в ближайшем пригороде есть оборудованные места для отдыха. Зеленые стоянки имеются во всех природных парках области. За удобства также придется платить.
Многие любимые места волгоградцев и волжан в пойме к праздникам уйдут под воду, в том числе зоны отдыха рядом со Средней Ахтубой и у хутора Бобры. Волжская ГЭС в этом году начала работать в режиме пропуска половодья на неделю раньше срока.
Где устроить пикник и пожарить шашлык в Волгограде 2018.
Красноармейский район, Чапурниковская балка.
Оборудованы площадки для отдыха со столиками, скамейками и мусорными баками. Бесплатно.
Дзержинский район, Ангарский пруд.
Есть столики, скамейки, места для сбора мусора, площадка для баскетбола, детская площадка.
Среднеахтубинский район, ерик Верблюд.
К 1 мая в
Выезжать на берег на личном авто нельзя. Зато для туристов сделают парковку.
Велосипед + пикник.
Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» также предлагает провести выходные с пользой для здоровья. Здесь открылись велосипедные маршруты.
Один рассчитан на 10 километров вдоль береговой линии Ахтубы в Среднеахтубинском районе. Второй — в Ленинском районе. Он проходит по дубравам, лугам и вдоль озера Клешни. По желанию туриста дистанция варьируется от 8 до 15 километров. А по пути можно сделать остановки для отдыха. Есть привалы с беседками и зонами для пикников.
Велосипед можно прихватить с собой, а можно взять напрокат. Заявки по телефону (84479) 5−34−41.