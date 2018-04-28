Что такое Первомай? Для кого-то выезд на дачу, кто-то пойдет на демонстрацию, кто-то — на футбол, а кому-то и на грядках зарядка по душе. В любом случае, праздничные выходные не обойдутся без аромата жарящегося на мангале шашлыка. Пикник на природе устроят многие. Традиция такая. Так что каждый кустик и берега вдоль рек и ериков в пригороде усеют отдыхающие. А за ними в рейды отправятся инспекторы. В Волгоградской области еще с начала апреля введен противопожарный режим. Так что костер — под запретом. «Комсомолка» подскажет, где пожарить шашлык и не нарваться на внушительный штраф.

ГДЕ МОЖНО ПОЖАРИТЬ ШАШЛЫК.

Если у вас нет домика «в деревне», можно договориться о гостевом посещении турбазы. С человека возьмут от 300 рублей, за беседку с мангалом придется доплатить.

В черте Волгограда и в ближайшем пригороде есть оборудованные места для отдыха. Зеленые стоянки имеются во всех природных парках области. За удобства также придется платить.

Многие любимые места волгоградцев и волжан в пойме к праздникам уйдут под воду, в том числе зоны отдыха рядом со Средней Ахтубой и у хутора Бобры. Волжская ГЭС в этом году начала работать в режиме пропуска половодья на неделю раньше срока.

Где устроить пикник и пожарить шашлык в Волгограде 2018.

Красноармейский район, Чапурниковская балка.

Оборудованы площадки для отдыха со столиками, скамейками и мусорными баками. Бесплатно.

Дзержинский район, Ангарский пруд.

Есть столики, скамейки, места для сбора мусора, площадка для баскетбола, детская площадка.

Среднеахтубинский район, ерик Верблюд.

К 1 мая в Волго-Ахтубинской пойме на берегу ерика Верблюд обустраивают зеленую зону для отдыха. Здесь будут беседки, пляж и контейнеры для раздельного сбора мусора. Можно будет взять напрокат мангал и пожарить шашлык. Или отправиться на экскурсию по природному парку.

Выезжать на берег на личном авто нельзя. Зато для туристов сделают парковку.

Велосипед + пикник.

Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» также предлагает провести выходные с пользой для здоровья. Здесь открылись велосипедные маршруты.

Один рассчитан на 10 километров вдоль береговой линии Ахтубы в Среднеахтубинском районе. Второй — в Ленинском районе. Он проходит по дубравам, лугам и вдоль озера Клешни. По желанию туриста дистанция варьируется от 8 до 15 километров. А по пути можно сделать остановки для отдыха. Есть привалы с беседками и зонами для пикников.