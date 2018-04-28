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15:27 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежским родителям рассказали, как защитить ребенка от падения из открытого окна

Чиновники напоминают правила безопасности.

В связи с участившимися случаями падения детей из открытых окон многоэтажных домов, управление образования и молодежной политики Воронежа напоминает горожанам правила, соблюдение которых позволит предотвратить беду.

Прежде всего, нельзя оставлять ребенка одного в комнате, где открыто окно.

Не ставьте у подоконников мебель, на которую может забраться малыш.

Не разрешайте ребенку играть на подоконнике.

Установите на окна специальные блокираторы. Их можно купить в мебельных магазинах, фирмах, занимающихся установкой пластиковых окон.

До того момента, пока ваш малыш не вырос, можно снять с окон ручки или заменить их на аналоги, оснащенные замком.

Повесьте на верхней части окна цепочку, как на двери. Она не позволит окну открыться совсем.

Помните, что противомоскитная сетка не рассчитана на вес ребенка и не выдержит, если тот попытается на нее опереться. Откажитесь от использования сетки без соответствующей защиты.

Не показывайте детям механизм открывания окна.

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