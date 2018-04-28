Как киты едят в воде и не захлебываются?

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На самом деле человек тоже может открыть рот под водой, но только возле поверхности; на большой глубине это опасно из-за высокого давления. Когда мы глотаем, надгортанник — тонкий эластичный хрящ — закрывает путь в трахею. Следовательно, захлебнуться, открыв рот под водой, человек не может. Это случится только в том случае, если он попытается вдохнуть. А при потере контроля над собой из-за паники или недостатка кислорода именно это обязательно произойдет — рефлекторно.

Человек не приспособлен к обитанию в воде по двум причинам. Во-первых, пути пищеварительной и дыхательной систем у него разделены не настолько хорошо, как у тех же китов. Во-вторых, развитие речи потребовало иного строения гортани.

Над животными, постоянно обитающими в воде, — рыбами и китообразными — эволюция работала по-другому. У китообразных особое строение надгортанника и черпаловидных хрящей привело к тому, что пищевод и воздухоносные пути никак не сообщаются между собой. Следовательно, кит может беспрепятственно открывать рот под водой и не захлебываться.

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Такое же строение глотки характерно для всех родственников китов — дельфинов и кашалотов, да и другие водные млекопитающие характеризуются разделением дыхательного и пищеварительного пути. Среди них, например, ластоногие — тюлени и морские котики.