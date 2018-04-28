Как киты едят в воде и не захлебываются?
Отвечает Мария Крюк, преподаватель биологии
Отвечает Мария Крюк, преподаватель биологии
На самом деле человек тоже может открыть рот под водой, но только возле поверхности; на большой глубине это опасно
Над животными, постоянно обитающими в воде, — рыбами и китообразными — эволюция работала
Такое же строение глотки характерно для всех родственников китов — дельфинов и кашалотов, да и другие водные млекопитающие характеризуются разделением дыхательного и пищеварительного пути. Среди них, например, ластоногие — тюлени и морские котики.
Однако меньше всего проблем с глотанием под водой у костных рыб (осетров, лососей, карасей, окуней, щук и др. — всего более 20 000 видов). Строение их жабр позволяет воде с растворенным кислородом проникать через жаберные крышки к жаберным лепесткам, где происходит газообмен, а затем вода тем же путем удаляется из организма. У хрящевых рыб, например акул и скатов, жабры представляют собой прорези глотки, выходящие наружу, чтобы дышать. Поэтому они постоянно заглатывают воду и выбрасывают ее через жаберные щели. И если костные рыбы могут долго держать рот закрытым, хрящевые даже еду в пасти удерживать не могут — вынуждены отрывать и проглатывать кусок как можно быстрее. Но если у рыбы или водного млекопитающего нет аномалий в строении глотки, она никогда не захлебнется.