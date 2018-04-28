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14:16 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

220 лифтов планируют заменить в многоэтажках Дона

Подрядчики устанавливают энергоэффективное лифтовое оборудование.

В этом году в рамках программы капремонта будет заменено 220 лифтов, из них 164 лифта в 68 домах Ростова-на-Дону. Об этом сегодня сообщает сайт донского правительства.

«В рамках реализации программы капремонта подрядчики устанавливают энергоэффективное лифтовое оборудование. В частности, энергосферегающие лифты класса “А”. Основным отличием этих лифтов является применение регулятора скорости, который позволяет экономить электроэнергию на 34,7 процента», — рассказал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Валерий Былков.

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