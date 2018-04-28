220 лифтов планируют заменить в многоэтажках Дона
Подрядчики устанавливают энергоэффективное лифтовое оборудование.
Подрядчики устанавливают энергоэффективное лифтовое оборудование.
В этом году в рамках программы капремонта будет заменено 220 лифтов, из них 164 лифта в 68 домах
«В рамках реализации программы капремонта подрядчики устанавливают энергоэффективное лифтовое оборудование. В частности, энергосферегающие лифты класса “А”. Основным отличием этих лифтов является применение регулятора скорости, который позволяет экономить электроэнергию на 34,7 процента», — рассказал заместитель министра